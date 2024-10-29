На поверхні астероїда Веста знайшли загадкові "сліди": що їх там залишило

Дослідники нарешті змогли пояснити, як на астероїді без власної атмосфери з'явилися вигнуті яри.

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Учені змогли пояснити, як на астероїді Веста могли утворитися вигнуті яри та віялоподібні відкладення. Дослідники вважають, що поверхнею астероїда могла текти солона вода, пише Space.com.

Результати нового дослідження доволі незвичайні, оскільки на поверхнях астероїдів зазвичай не течуть річки.

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Веста другий за величиною астероїд у відомому регіоні між Марсом і Юпітером. Астероїду вже 4,5 млрд років і він не має атмосфери, тому вся вода з його поверхні давно повинна була випаруватися.

Водночас панорамні знімки Вести, які були зроблені апаратом NASA Dawn, демонструють вузькі яри і каньйони, які проходять через ударні кратери. Саме цей факт вказав на те, що рідка вода текла по поверхні Вести відносно недавно.

Планетолог із Південно-Західного дослідницького інституту в Техасі Майкл Постон припускає, що удари астероїдів по Весті вирили й розтопили на ній лід, який ховався під поверхнею. Відталий лід, у вигляді рідких розсолів, міг потім стікати стінками нещодавно утворених кратерів. Процес мав тривати досить довго, щоб утворити вигнуті яри на поверхні.

У Лабораторії реактивного руху NASA провели експеримент, щоб зрозуміти, скільки часу знадобиться рідині для повторного замерзання на Весті. Результати експерименту показали, що чиста вода замерзла б у вакуумі занадто швидко, але солона могла текти щонайменше протягом однієї години.

Але вигнуті яри на Весті, які мають товщину в кілька метрів, виникли від потоків води, які тривали понад годину. Але навіть кількох десятків хвилин вистачить для того, щоб розсіл дестабілізував схили кратера на такому скелястому тілі, як Веста.

"Це викликало б ерозію, а також зсуви ґрунту і сформувало б інші унікальні геологічні особливості, виявлені на крижаних місяцях", — каже Постон.

Якщо висновки вчених вірні, то вода може текти й на інших сухих і безповітряних тілах у космосі.

"Там усе ще може бути вода, яку можна побачити на поверхні", — підсумували вчені.

Незабаром ця загадка може бути вирішена за допомогою зонда NASA Lucy, який прилетить до групи з 8 троянських астероїдів біля Юпітера 2027 року.

Нагадаємо, геологи висунули нову теорію про давно відомий астероїд Веста. Астероїд Веста, діаметром 525 кілометрів є найбільшим астероїдом у Головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.