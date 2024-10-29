На поверхности астероида Веста нашли загадочные "следы": что их там оставило

Исследователи наконец-то смогли объяснить, как на астероиде без собственной атмосферы появились изогнутые овраги.

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Ученые смогли объяснить, как на астероиде Веста могли образоваться изогнутые овраги и веерообразные отложения. Исследователи считают, что по поверхности астероида могла течь соленая вода, пишет Space.com.

Результаты нового исследования довольно необычные, так как на поверхностях астероидов обычно не текут реки.

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Веста второй по величине астероид в известном регионе между Марсом и Юпитером. Астероиду уже 4,5 млрд лет и у него нет атмосферы, поэтому вся вода с его поверхности давно должна была улетучиться.

В это же время, панорамные снимки Весты, которые были сделаны аппаратом NASA Dawn, демонстрируют узкие овраги и каньоны, которые проходят через ударные кратеры. Именно этот факт указал на то, что жидкая вода текла по поверхности Весты относительно недавно.

Планетолог из Юго-Западного исследовательского института в Техасе Майкл Постон предполагает, что удары астероидов по Весте вырыли и растопили на ней лед, который скрывался под поверхностью. Оттаявший лед, в виде жидких рассолов, мог затем стекать по стенкам недавно образовавшихся кратеров. Процесс должен был длиться достаточно долго, чтобы образовать изогнутые овраги на поверхности.

В Лаборатории реактивного движения NASA провели эксперимент, чтобы понять, сколько времени понадобится жидкости для повторного замерзания на Весте. Результаты эксперимента показали, что чистая вода замерзла бы в вакууме слишком быстро, но соленая могла течь как минимум, на протяжении одного часа.

Но изогнутые овраги на Весте, которые имеют толщину в несколько метров, возникли от потоков воды, которые продолжались более часа. Но даже нескольких десятков минут хватит для того, чтобы рассол дестабилизировал склоны кратера на таком скалистом теле, как Веста.

"Это вызвало бы эрозию, а также оползни и сформировало другие уникальные геологические особенности, обнаруженные на ледяных лунах", — говорит Постон.

Если выводы ученых верны, то вода может течь и на других сухих и безвоздушных телах в космосе.

"Там все еще может быть вода, которую можно увидеть на поверхности", — подытожили ученые.

Вскоре эта загадка может быть решена с помощью зонда NASA Lucy, который прилетит к группе из 8 троянских астероидов около Юпитера в 2027 году.

Напомним, геологи выдвинули новую теорию о давно известном астероиде Веста. Астероид Веста, диаметром 525 километров является крупнейшим астероидом в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.