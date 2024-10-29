Космічний апарат NASA побачив, як комета C/2024 S1 випарувалася біля Сонця (відео)

Близькосонячна комета C/2024 S1 загинула, пролетівши занадто близько біля нашої зірки.

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Раніше вчені сподівалися, що навколосонячну комету C/2024 S1 може бути видно із Землі неозброєним оком наприкінці жовтня — на початку листопада, але в понеділок 28 жовтня вона зникла. Комета випарувалася під дією величезної температури, коли підлітала до найближчої точки на своїй орбіті до Сонця, пише Space.

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Науковці припускали, що навколосонячну комету C/2024 S1 можна буде побачити наприкінці жовтня або на початку наступного місяця в нічному небі Землі неозброєним оком, адже вона повинна була стати досить яскравою. Але в другій половині жовтня стало зрозуміло, що найімовірніше комета не переживе близької зустрічі із Сонцем. Спостереження показали, що комета почала розпадатися на частини.

Найближче до Землі комета C/2024 S1 перебувала 23 жовтня, але була занадто тьмяною, щоб її можна було побачити із Землі неозброєним оком. Тільки наземні телескопи змогли зафіксувати проліт комети.

Після цього комета почала наближатися до найближчої точки до Сонця на своїй орбіті і за нею змогли спостерігати тільки спеціалізовані космічні апарати, які спостерігають за Сонцем. Апарат SOHO, спільний проєкт NASA і Європейського космічного агентства, зафіксував, як загинула комета C/2024 S1 у понеділок, 28 жовтня.

Найближче до Землі комета C/2024 S1 перебувала 23 жовтня, але була занадто тьмяною, щоб її можна було побачити із Землі неозброєним оком Фото: X (Twitter)

Цю комету виявили вперше тільки 27 вересня цього року. C/2024 S1 — це навколосонячна комета групи Крейца. Такі комети підлітають дуже близько до Сонця кожні 500-800 років, залежно від індивідуальної орбіти кожної з них. Вважається, що комети групи Крейца є фрагментами однієї величезної комети, яка розпалася на частини в далекому минулому, тисячі років тому.

Як і всі комети, C/2024 S1, за якою астрономам вдалося спостерігати не дуже тривалий час, була замороженим тілом, яке складалося з газів, каміння і пилу, що залишилися після формування Сонячної системи приблизно 4,6 млрд років тому.

Одні комети здійснюють повний оборот навколо Сонця за сотні тисяч і навіть мільйони років, але інші роблять це за набагато коротший проміжок часу. Наприклад, одна з найвідоміших комет, комета Галлея, робить один оберт навколо Сонця за приблизно 75 років. А комета Енке — всього за 3,3 року.

Як уже писав Фокус, ще одна комета під назвою C/2023 A3 змогла пережити близьку зустріч із Сонцем і її бачили із Землі неозброєним оком у першій половині жовтня. При цьому навіть був помічений другий хвіст у цієї комети.

Також Фокус писав про те, що українські вчені пропонують використовувати для швидких польотів на Марс і Венеру навколоземні астероїди.