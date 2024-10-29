Космический аппарат NASA увидел, как комета C/2024 S1 испарилась возле Солнца (видео)

Околосолнечная комета C/2024 S1 погибла, пролетев слишком близко возле нашей звезды.

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Ранее ученые надеялись, что околосолнечная комета C/2024 S1 может быть видна с Земли невооруженным глазом в конце октября — в начале ноября, но в понедельник 28 октября она исчезла. Комета испарилась под действием огромной температуры, когда подлетала к самой близкой точке на своей орбите к Солнцу, пишет Space.

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Ученые предполагали, что околосолнечная комету C/2024 S1 можно будет увидеть в конце октября ил ив начале следующего месяца в ночном небе Земли невооруженным глазом, ведь она должна была стать достаточно яркой. Но во второй половине октября стало ясно, что скорее всего комета не переживет близкой встречи с Солнцем. Наблюдения показали, что комета начала распадаться на части.

Ближе всего к Земле комета C/2024 S1 находилась 23 октября, но была слишком тусклой, чтобы ее можно было увидеть с Земли невооруженным глазом. Только наземные телескопы смогли зафиксировать пролет кометы.

После этого комета начала приближаться к самой близкой точке к Солнцу на своей орбите и за ней смогли наблюдать только специализированные космические аппараты, которые наблюдают за Солнцем. Аппарат SOHO, совместный проект NASA и Европейского космического агентства запечатлел, как погибла комета C/2024 S1 в понедельник 28 октября.

Ближе всего к Земле комета C/2024 S1 находилась 23 октября, но была слишком тусклой, чтобы ее можно было увидеть с Земли невооруженным глазом Фото: X (Twitter)

Эту комету обнаружили впервые только 27 сентября этого года. C/2024 S1 – это околосолнечная комета группы Крейца. Такие кометы подлетают очень близко к Солнцу каждые 500–800 лет, в зависимости от индивидуальной орбиты каждой из них. Считается, что кометы группы Крейца являются фрагментами одной огромной кометы, которая распалась на части в далеком прошлом, тысячи лет назад.

Как и все кометы, C/2024 S1, за которой астрономам удалось наблюдать не очень продолжительное время, была замороженным телом, состоящим из газов, камней и пыли, которые остались после формирования Солнечной системы примерно 4,6 млрд лет назад.

Одни кометы совершают полный оборот вокруг Солнца за сотни тысяч и даже миллионы лет, но другие делают это за гораздо более короткий промежуток времени. Например, одна из самых известных комет, комета Галлея, делает один оборот вокруг Солнца за примерно 75 лет. А комета Энке – всего за 3,3 года.

Как уже писал Фокус, еще одна комета под названием C/2023 A3 смогла пережить близкую встречу с Солнцем и ее видели с Земли невооруженным глазом в первой половине октября. При этом даже был замечен второй хвост у этой кометы.

Также Фокус писал о том, что украинские ученые предлагают использовать для быстрых полетов на Марс и Венеру околоземные астероиды.