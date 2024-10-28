Быстрый полет на Марс на очень необычном транспорте: что предлагают ученые из Украины (фото)

Исследователи считают, что астероиды можно использовать в качестве своеобразных космических кораблей для перемещения астронавтов с Земли на Красную планету и Венеру.

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Сейчас для путешествия на Марс нужно примерно 9 месяцев и огромный запас воздуха, воды и других ресурсов для астронавтов на космическом корабле. При этом такое путешествие сопряжено с большими рисками для здоровья астронавтов. Интересное решение этой проблемы предложили ученые из Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко в новой статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv. Ученые предполагают, что астероиды, которые пролетают относительно близко от Земли, Марса и даже Венеры, можно использовать для перемещения между планетами внутренней части Солнечной системы, пишет Universe Today.

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Марс является главной целью пилотируемых миссий после Луны. В среднем Красная планета находится на расстоянии 225 млн км, поэтому для путешествия туда и обратно астронавтам потребуется потратить примерно 3 года своей жизни.

Такое количество времени, проведенное в космосе, может очень негативно сказаться на здоровье астронавтов, ведь они будут подвержены влиянию микрогравитации и космической радиации. Со временем мышцы и плотность костей уменьшатся, так что скелет больше не будет выдерживать достаточный вес, чтобы выдержать возвращение к земной гравитации. Сердечно-сосудистая система также приспособится к микрогравитации, что приведет к проблемам с сердцем после возвращения на Землю. Существует также повышенный риск развития рака и повреждения нервной системы. Поэтому ученые из разных стран мира ищут способы как сделать полет на Марс быстрее, а также как сделать его более безопасным для астронавтов.

Марс Фото: NASA

Авторы новой статьи провели анализ орбиты более 35 000 околоземных астероидов. Они искали возможность последовательных сближений со всеми парами планет Земля – Венера и Земля – Марс в диапазоне времени от 2020 до 2120 года. Ученые пришли к выводу, что астероиды можно использовать в качестве своеобразных космических кораблей, которые обеспечат быстрые перелеты между планетами. Например, на Марс таким образом можно добраться быстрее, примерно за 180 дней. Астероиды все равно находятся в постоянном движении, так почему их не использовать для путешествия между планетами? Предполагается, что космический корабль с астронавтами должен оказаться на астероиде, а тот уже доставит пилотируемую миссию к точке назначения.

Венера Фото: ESA

Ученые обнаружили 120 возможных кандидатов на роль естественного транспортного средства на маршруты Земля-Марс, Земля-Венера, Марс-Земля, Венера-Земля и даже Марс-Венера и Венера-Марс. Хотя с помощью астероидов можно быстрее перемещаться между планетами, все же это предложение требует некоторых технологических решений, особенно если речь идет о защите от космической радиации. Но чем быстрее путешествие, тем ниже риски возникновения негативных последствий для здоровья астронавтов.

Ученые обнаружили 120 возможных кандидатов на роль естественного транспортного средства на маршруты Земля-Марс, Земля-Венера, Марс-Земля, Венера-Земля и даже Марс-Венера и Венера-Марс Фото: Universe Today

Ученые составили довольно обширный список потенциальных околоземных астероидов для того, чтобы их можно было использовать для перемещения между планетами. Но необходимо учитывать размер астероидов и их близость к целевой планете. Вся миссия также должна быть тщательно проработана.

При наличии соответствующих технологических решений тщательно выбранный астероид может служить не только заправочной станцией для обычного космического корабля, но и, если укрыться под его поверхностью, он может также обеспечить защиту от космической радиации.

Прежде чем все это станет реальностью, предстоит решить серьезные технологические проблемы, но это интересное предложение.

Как уже писал Фокус, Китай сделает космическую станцию "Тяньгун" больше и появится конкурент телескопа Хаббл. Китайскую космическую станцию ожидает глубокая модернизация и есть вероятность того, что она останется единственной станцией на орбите, как только будет уничтожена МКС.

Также Фокус писал о том, что ученые представили решение проблемы, связанной с приземлением космических кораблей на поверхность Марса и Луны.