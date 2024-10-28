Швидкий політ на Марс на дуже незвичайному транспорті: що пропонують науковці з України (фото)

Дослідники вважають, що астероїди можна використовувати як своєрідні космічні кораблі для переміщення астронавтів із Землі на Червону планету і Венеру.

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Зараз для подорожі на Марс потрібно приблизно 9 місяців і величезний запас повітря, води та інших ресурсів для астронавтів на космічному кораблі. При цьому така подорож пов'язана з великими ризиками для здоров'я астронавтів. Цікаве рішення цієї проблеми запропонували вчені з Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка в новій статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv. Вчені припускають, що астероїди, які пролітають відносно близько від Землі, Марса і навіть Венери, можна використовувати для переміщення між планетами внутрішньої частини Сонячної системи, пише Universe Today.

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Марс є головною метою пілотованих місій після Місяця. У середньому Червона планета розташована на відстані 225 млн км, тому для подорожі туди й назад астронавтам потрібно витратити приблизно 3 роки свого життя.

Така кількість часу, проведена в космосі, може дуже негативно позначитися на здоров'ї астронавтів, адже вони будуть схильні до впливу мікрогравітації та космічної радіації. З часом м'язи та щільність кісток зменшаться, тож скелет більше не витримуватиме достатню вагу, щоб витримати повернення до земної гравітації. Серцево-судинна система також пристосується до мікрогравітації, що призведе до проблем із серцем після повернення на Землю. Існує також підвищений ризик розвитку раку та пошкодження нервової системи. Тому вчені з різних країн світу шукають способи як зробити політ на Марс швидшим, а також як зробити його безпечнішим для астронавтів.

Марс Фото: NASA

Автори нової статті провели аналіз орбіти понад 35 000 навколоземних астероїдів. Вони шукали можливість послідовних зближень з усіма парами планет Земля — Венера і Земля — Марс у діапазоні часу від 2020 до 2120 року. Учені дійшли висновку, що астероїди можна використовувати як своєрідні космічні кораблі, які забезпечать швидкі перельоти між планетами. Наприклад, на Марс таким чином можна дістатися швидше, приблизно за 180 днів. Астероїди все одно перебувають у постійному русі, то чому їх не використовувати для подорожі між планетами? Передбачається, що космічний корабель з астронавтами має опинитися на астероїді, а той уже доставить пілотовану місію до точки призначення.

Венера Фото: ESA

Науковці виявили 120 можливих кандидатів на роль природного транспортного засобу на маршрути Земля-Марс, Земля-Венера, Марс-Земля, Венера-Земля і навіть Марс-Венера та Венера-Марс. Хоча за допомогою астероїдів можна швидше переміщатися між планетами, все ж таки ця пропозиція потребує деяких технологічних рішень, особливо якщо йдеться про захист від космічної радіації. Але чим швидша подорож, тим нижчі ризики виникнення негативних наслідків для здоров'я астронавтів.

Науковці виявили 120 можливих кандидатів на роль природного транспортного засобу на маршрути Земля-Марс, Земля-Венера, Марс-Земля, Венера-Земля і навіть Марс-Венера та Венера-Марс Фото: Universe Today

Вчені склали досить великий список потенційних навколоземних астероїдів для того, щоб їх можна було використовувати для переміщення між планетами. Але необхідно враховувати розмір астероїдів і їхню близькість до цільової планети. Вся місія також має бути ретельно опрацьована.

За наявності відповідних технологічних рішень ретельно обраний астероїд може слугувати не тільки заправною станцією для звичайного космічного корабля, а й, якщо сховатися під його поверхнею, він може також забезпечити захист від космічної радіації.

Перш ніж все це стане реальністю, належить вирішити серйозні технологічні проблеми, але це цікава пропозиція.

Як уже писав Фокус, Китай зробить космічну станцію "Тяньгун" більшою і з'явиться конкурент телескопа Хаббл. Китайську космічну станцію очікує глибока модернізація і є ймовірність того, що вона залишиться єдиною станцією на орбіті, щойно буде знищена МКС.

Також Фокус писав про те, що вчені представили рішення проблеми, пов'язаної з приземленням космічних кораблів на поверхню Марса і Місяця.