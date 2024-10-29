Обнаружено странное поведение черных дыр: что скрывают в себе струи этих объектов (фото)

Новое исследование показало, что в окрестностях черных дыр можно сделать новые научные открытия.

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Астрономы использовали данные рентгеновского космического телескопа Чандра, чтобы подробнее изучить высокоэнергетическую струю частиц, которую выбрасывает в космос сверхмассивная черная дыра в центре галактики Центавр А. Эти релятивистские струи уже давно известны астрономам, но они очень плохо изучены и таят в себе много секретов. Предполагается, что струи из плазмы образуются результате взаимодействия магнитных полей черной дыры и ее аккреционного диска, то есть диска из горячей материи, которую притянула к себе черная дыра и постепенно поглощает. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Струи сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре крупных галактик, являются огромными космическими структурами. Некоторые из таких струй могут иметь размер, который превышает размер родной галактики. И они таят в себе еще множество загадок, которые пытаются разгадать астрономы.

Благодаря новому исследованию астрономы смогли обнаружить еле видимые различия в данных, которые получены с помощью рентгеновских и радиотелескопов. Как показало исследование, струя черной дыры в рентгеновском свете выглядит иначе, чем в радиоволнах. Именно с помощью рентгеновского света астрономы смогли увидеть то, что было недоступно с помощью других наблюдений.

Струя черной дыры в галактике Центавр А особенная, ведь это самая близкая к Земле подобная структура, расположенная на расстоянии 12 млн световых лет от нас. Что касается галактики Центавр А, то это пятая по яркости галактика, видимая с Земли.

Струя черной дыры в центре галактики Центавр А Фото: phys.org

Анализ данных телескопа Чандра, полученных при наблюдении за черной дырой, помог выявить яркие, комковатые детали в струе черной дыры, которые называются узлами. Ученые смогли измерить скорость их движения в струе.

Одни из таких узлов был особенно странным. Казалось, что он двигается быстрее скорости света. Но исследование показало, что этот комок высокоэнергетических частиц на самом деле двигается со скоростью, которая составляет 94% скорости света. При этом анализ показал, что при наблюдении в рентгеновском свете и в радиолах, скорость движения таких узлов сильно отличается.

Галактика Центавр А Фото: NASA

Также прошлые наблюдения с помощью радиотелескопов показали, что узлы в струе, расположенные ближе всего к черной дыре, движутся быстрее всего. Но новое исследование показало, что самый быстрый узел находится в средней части струи черной дыры.

Считается, что струи черных дыр влияют на эволюцию галактик, поэтому так важно понять, что на самом деле они из себя представляют и что происходит у них внутри.

Как уже писал Фокус, в космосе обнаружена структура, которой не должно быть, ведь ее диаметр составляет 1,3 млрд световых лет. Огромная структура, состоящая из галактик, бросает вызов теориям об эволюции Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученый из США считает, что червоточины в космосе, через которые можно проникнуть чрезвычайно быстро в другую часть Вселенной, существуют. При этом их могли создать внеземные цивилизации и такие объекты являются также своеобразной машиной времени.