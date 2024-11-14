Учені з'ясували, як інопланетні цивілізації можуть стати "пожирачами" зірок: чи можуть це люди

Теоретично інопланетні розвинені цивілізації можуть існувати і, як показує дослідження, вони можуть використовувати набагато ефективніше енергію своєї зірки, ніж передбачають.

Ніхто не знає, чи існують інопланетні цивілізації, але теоретично, враховуючи масштаби Всесвіту, це можливо. Також складно спрогнозувати якого рівня технологічного розвитку може досягти така цивілізація. У новому дослідженні, опублікованому на сервері препринтів arXiv, вчені вивчили, який вигляд матиме рівень технологічного розвитку людства в майбутньому. Також вони пропонують переосмислити шкалу Кардашева, яка передбачає, що цивілізації збільшують рівень розвитку завдяки отриманню дедалі більшої кількості енергії. Вчені вважають, що шкала Кардашева встановлює верхні межі кількості зоряної енергії, яку може отримати цивілізація, тобто межа світності зірки, але будь-які цивілізації можуть обійти цю межу, використовуючи безпосередньо всю масу зірки, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Інопланетні цивілізації можуть бути різними

Шкала Кардашева пропонує ідею про те, що існують різні типи розвинених цивілізацій у Всесвіті. Для того, щоб охарактеризувати рівень розвитку цивілізацій, існує їхній поділ на три типи, відповідно до того, скільки енергії вони споживають.

Тип I — це цивілізації, які змогли розробити технології для отримання та зберігання всієї енергії їхніх рідних планет.

Тип II — це цивілізації, які досягли такого рівня розвитку, що можуть отримувати і зберігати всю енергію, яку випромінює їхня рідна зірка.

Тип III — це цивілізації, які можуть отримувати і зберігати енергію всієї своєї рідної галактики.

Шкала Кардашева ґрунтується на припущенні, що цивілізації та їхні енергетичні потреби зростатимуть експоненціально. Це узгоджується зі спостереженнями за технологічним розвитком людства.

Шкала Кардашева Фото: wikipedia

За словами вчених, ця шкала відображає наше обмежене своїм власним світом і розвитком людства уявлення про поведінку інопланетних цивілізацій. Можливо, існують й інші шляхи технологічного розвитку, застосовні до потенційних інопланетних цивілізацій.

Автори дослідження кажуть, що їхня наукова робота переглядає траєкторії розвитку цивілізацій і рівень споживання енергії ними. Деякі цивілізації можуть обмежитися дослідженням лише найближчого космосу і ніколи не стають цивілізаціями типу III. Іншим же потрібно набагато більше енергії, а значить вони колонізують більші ділянки космосу. З іншого боку цивілізації можуть не розширювати свою присутність у космосі, але споживати дуже багато енергії.

"Пожирачі" зірок

Учені кажуть, що шкала Кардашева розглядає теоретичну межу для цивілізації, яка використовує всю зоряну енергію, випромінювану її рідною зіркою. Але існує й інший варіант розвитку подій.

Наприклад, людство в якийсь момент у майбутньому досягне такого рівня розвитку, що зможе отримувати і зберігати всю енергію, випромінювану Сонцем. У такому разі буде вибір: або заселяти інші зоряні системи, щоб отримувати енергію більшої кількості зірок та їхніх планет, або використовувати саму масу Сонця для цього.

Людство в якийсь момент у майбутньому досягне такого рівня розвитку, що зможе отримувати і зберігати всю енергію, яку випромінює Сонце Фото: NASA

Автори дослідження вважають, що можуть існувати позаземні цивілізації, які є "пожирачами зірок" і їх науковці назвали "зореїдними". Збирання маси зірки та перетворення її на енергію дає цивілізації можливість досягти масштабів використання енергії поза межами тих, що передбачені шкалою Кардашева.

Учені кажуть, що якщо позаземні цивілізації існують у нашій галактиці, то вони старші за людство і відповідно більш розвинені, ніж ми зараз. За слова авторів дослідження, якщо ідея про використання маси зірки для перетворення на енергію "спала нам на думку, то найімовірніше цю ідею вже хтось реалізував на практиці".

Де шукати інопланетні цивілізації?

Учені вважають, що знайти ознаки такої позаземної цивілізації можна під час спостереження за подвійними зірками, де одна зірка забирає речовину в іншої. Якщо буде виявлено аномальну поведінку в цьому процесі, це може вказувати на технологічну активність. Можливо, насправді високорозвинена цивілізація таким чином збирає масу зірки для подальшого перетворення її на енергію.

Учені вважають, що знайти ознаки такої позаземної цивілізації можна під час спостереження за подвійними зірками, де одна зірка забирає речовину в іншої Фото: ESO

Як уже писав Фокус, астрономи виявили галактики "червоні монстри", які кидають виклик теорії про ранній Всесвіт. Астрономи виявили три дуже масивні галактики, які суперечать існуючим моделям формування таких астрономічних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що стало причиною руйнування обсерваторії, яка однією з перших відправила повідомлення потенційним інопланетянам.