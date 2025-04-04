Загадка решена: огромная черная дыра уничтожает центр Млечного Пути, что происходит (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб выяснили, что сильные магнитные поля рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики подавляют рождение новых звезд. При этом один из важных регионов звездообразования исчезнет, как выяснили ученые.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Space.

Звезды создают почти все химические элементы во Вселенной. Но все аспекты процесса создания звезд еще не до конца изучены. Хотя считается, что звезды возникают в результате сжатия облаков из газообразного водорода под действием гравитации.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые использовали космический телескоп Уэбб для исследования области образования новых звезд под названием Стрелец С, которая находится в центре Млечного Пути и создает меньше звезд, чем ожидалось. Теперь ученые считают, что нашли причину такого странного явления.

Стрелец С представляет обширный регион звездообразования в центре нашей галактики, который находится на расстоянии всего 200 световых лет от центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути под названием Стрелец А*. Масса этой черной дыры в 4 млн раз больше массы Солнца, а потому она оказывает сильное гравитационное влияние на окружающую среду.

В регионе Стрелец С находится огромное количество газообразного водорода, необходимого для создания новых звезд. Но прошлые наблюдения показали, что там рождается намного меньше звезд, чем должно.

На этом снимке региона Стрелец C видны несколько нитей плазмы, которые были образованы сильными магнитными полями Фото: NASA

Новые наблюдения позволили обнаружить в регионе Стрелец С существование десятков ярких нитей горячей плазмы длиной в несколько световых лет, которые не только пронизывают регион звездообразования, но и выходят из него. Астрономы говорят, что они не ожидали увидеть эти нити плазмы.

Авторы исследования считают, что эти длинные плазменные нити созданы с помощью близлежащих магнитных полей. Их сила увеличивается за счет движения газа, который закручивается вокруг гигантской черной дыры Стрелец А*. Сильнейшая гравитация черной дыры оказывает большое влияние на окружающую ее среду.

Полная версия нового изображения региона Стрелец C Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что эти магнитные поля настолько сильные, что противодействуют гравитационному сжатию газовых молекулярных облаков и таким образом они препятствуют созданию новых звезд. Вместо этого водород накапливается в плазменных нитях и эти можно объяснить, почему в регионе Стрелец С создается меньше звезд, чем ожидалось.

Также новые наблюдения показали, что из региона Стрелец С уже вылетела большая часть материла, необходимого для рождения новых звезд. Астрономы считают, что этот регион может полностью исчезнуть за несколько сотен тысяч лет. Это очень короткий период на фоне истории жизни Вселенной, существующей 13,8 млрд лет.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance стал невольным свидетелем "каннибализма" на Марсе. Марсоход NASA стал свидетелем жуткой сцены, когда один пылевой дьявол проглотил своего меньше собрата.

Также Фокус писал о том, что вещество, покрывающее всю Луну, может обеспечить энергией будущие города. Сейчас ученые считают, что из лунной пыли, покрывающей всю поверхность Луны, можно извлечь кислород и другие полезные химические элементы. Теперь же ученые показали, что из лунного реголита можно создать солнечные панели, которые могут обеспечить энергией будущую колонию на Луне.