Астрономи побачили, як масивний пожирач матерії викидає щось у космос (фото)

Астрономи змогли стати свідками того, як надмасивна чорна діра в далекій галактиці не тільки поглинає матерію, а й викидає частину своєї їжі в міжзоряний простір. Зображення цього явища було зроблено за допомогою наземного телескопа VLT.

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Дослідження опубліковано в Nature Astronomy, пише Space.

На відстані понад 12 млн світлових років від нас розташована спіральна галактика NGC 4945, у центрі якої знаходиться надмасивна чорна діра. Через те, що чорна діра активно поглинає матерію, вона створює активне галактичне ядро. Але також із залишків матерії, які не були нею поглинуті, створюються так звані галактичні вітри, які відлітають далеко в космос. Саме ці вітри, а також активне ядро галактики NGC 4945 зафіксували астрономи за допомогою телескопа VLT.

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На зображенні активне ядро галактики закрите пилом і газом, які притягнула своєю гравітацією надмасивна чорна діра, що поглинає навколишню матерію. Але крізь хмари пилу і газу все ж видно галактичні вітри. На знімку видно, що частина матерії, яку не поглинула чорна діра, відлітає далі в космос.

За словами вчених, у самому центрі майже кожної галактики знаходиться надмасивна чорна діра. Є ті, що вважаються спокійними, адже не дуже активно поглинають матерію, але є й дуже ненажерливі чорні діри, як у центрі галактики NGC 4945, яка поглинає величезну кількість міжзоряної речовини.

На зображенні активне ядро галактики закрите пилом і газом, які притягнула своєю гравітацією надмасивна чорна діра, що поглинає навколишню матерію. Але крізь хмари пилу і газу все ж видно галактичні вітри Фото: space.com

Галактичні вітри, представлені на знімку у вигляді яскравих струменів матеріалу, рухаються так швидко, що газ і пил, імовірно, залишають галактику і викидаються в міжгалактичний простір.

Нещодавні спостереження були зроблені в рамках більш масштабного дослідження того, як рухаються вітри в галактиках. Дані показують, що галактичні вітри, спостережувані в NGC 4945, прискорюються в міру віддалення від центральної чорної діри до околиць галактики. Це незвичайна поведінка, враховуючи, що галактичні вітри зазвичай сповільнюються в міру віддалення від галактики.

Ці вітри можуть чинити значний вплив на свою галактику-господаря. Викидаючи матеріал із галактики, вітри пригнічують процес утворення нових зірок. З іншого боку, такий викид матерії дозволяє чорним дірам контролювати своє зростання і збільшення маси.

За словами вчених, результати дослідження наближають до розуміння механізму прискорення вітрів, відповідальних за формування еволюції галактик.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що галактики почали вмирати раніше, ніж передбачалося. Дослідження показало, що мертві галактики, які припинили створювати нові зірки, існували вже через 700 млн років після Великого вибуху, що суперечить поточним моделям галактичної еволюції.

Також Фокус писав про те, що фізики об'єднали два "неможливих" матеріали в екзотичну структуру, яка змінить технології. Об'єднання титанату диспрозію з пірохлориридатом дало змогу створити структуру, яка кидає виклик давнім припущенням у квантовій фізиці.