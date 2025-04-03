Уявлення про Всесвіт доведеться змінити: галактики роблять те, чого ніхто не очікував

Астрономи виявили рекордну галактику, яка кидає виклик теоріям. Спостереження за допомогою космічного телескопа Вебб показує, що мертві галактики, які припинили створювати нові зірки, існували вже через 700 млн років після Великого вибуху, що суперечить поточним моделям галактичної еволюції. Вважалося, що в цю епоху галактики повинні продовжувати своє зростання і розвиток.

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Дослідження опубліковано The Astrophysical Journal, пише Phys.

Тривалий час астрономи вважали, що в дуже ранньому Всесвіті можна побачити тільки галактики, які ростуть, набирають масу і створюють нові зірки. Минулі спостереження космічного телескопа Вебб показали, що червоні мертві галактики з'явилися приблизно через 1,2 млрд років після Великого вибуху. Мертвими ці галактики називають тому, що вони припинили процес створення нових зірок, а червоними — тому, що в них залишилися лише старі червоні зірки. Нове дослідження показує, що мертві галактики вже існували через 700 млн років після народження Всесвіту, тобто тоді, коли, як показують моделі галактичної еволюції, галактики мали б іще рости, набирати масу і створювати нові зірки.

Тобто галактики ставали мертвими раніше, ніж передбачалося, і нове відкриття рекордної мертвої галактики, що існувала через 700 млн років після Великого вибуху, може призвести до зміни теорій еволюції Всесвіту.

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Згідно з поточними моделями галактичної еволюції, у дуже ранньому Всесвіті галактики почали притягувати до себе міжгалактичний газ, що давало їм змогу рости, набирати масу і створювати нові зірки. Що більше гала притягувала до себе галактика, то більше зірок вона могла створити. Але з часом галактики припиняють процес зореутворення і стають мертвими.

У локальному Всесвіті приблизно половина відомих галактик є мертвими. Більшість таких галактик є дуже масивними і часто мають еліптичну форму. Але чому ці галактики стали мертвими залишається великою загадкою.

За словами вчених, раніше було виявлено багато масивних галактик, що існували приблизно через 1,2 млрд років після Великого вибуху. Досі не зрозуміло, як вони змогли відносно швидко пройти всі етапи своєї еволюції, адже це не зовсім узгоджується з поточними теоріями.

Ще більше суперечить теоріям галактичної еволюції виявлена астрономами масивна мертва галактика під назвою RUBIES-UDS-QG-z7. Вона не тільки змогла пройти всі етапи своєї еволюції за приблизно 600 млн років від свого народження незабаром після Великого вибуху, а й припинила створювати зірки вже через 700 млн років після народження космосу.

Маса галактики в 10 млрд разів більша за масу Сонця, але при цьому вона має відносно малий розмір — лише 650 світлових років у поперечнику. Для порівняння діаметр нашої спіральної галактики Чумацький Шлях становить 100 тисяч світлових років і в ній продовжують виникати нові зірки.

Поки що вчені не можуть пояснити аномальну галактику і будуть потрібні нові спостереження, щоб зрозуміти, що ж з нею сталося насправді. У будь-якому разі нове відкриття показує, що галактики можуть існувати не так довго, як передбачають моделі, і вмирають вони раніше, ніж очікувалося.

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