Астрономи виявили аномалію в космосі: Чумацький Шлях і Землю чекає страшне майбутнє (фото)

Космічна аномалія кидає виклик розумінню еволюції Всесвіту і вказує на потенційну долю нашої галактики.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл і радіотелескопа ALMA виявили в центрі величезної спіральної галактики 2MASX J23453268-0449256 надмасивну чорну діру. Вона знаходиться на відстані приблизно 1 млрд світлових років від нас і її маса в 1 млрд разів більша, ніж у Сонця. Ця чорна діра випускає струмені плазми і випромінювання довжиною до 6 млн світлових років. Нове відкриття вказує на те, яке страшне майбутнє може очікувати на нашу галактику Чумацький Шлях, зокрема й на нашу планету. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

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Спіральна галактика 2MASX J23453268-0449256 має діаметр приблизно 300 000 світлових років, що в 3 рази більше, ніж діаметр Чумацького Шляху. Її центральна надмасивна надчорна діра являє собою аномалію, адже вона випускає потужні струмені плазми та енергії в космос, але настільки потужні струмені можна виявити лише в еліптичних галактиках. Тому нове відкриття змінює уявлення про еволюцію галактик і Всесвіту загалом.

Раніше вчені вважали, що такі потужні струмені надмасивних чорних дір повинні зруйнувати структуру спіральної галактики, але цього не сталося з галактикою 2MASX J23453268-0449256. У неї все ще є чітко виражені спіральні рукави та інші компоненти спіральних галактик, що саме по собі є загадкою.

Кольорове зображення спіральної галактики 2MASX J23453268-0449256 (угорі), діаметром 300 000 світлових років, отримане космічним телескопом Хаббл. Внизу показано приблизне зображення нашої галактики Чумацький Шлях, яка втричі менша за Фото: phys.org

Хоча галактика має багато газу, необхідного для створення нових зірок, струмені чорної діри впливають на цей газ у такий спосіб, що не дають змоги формуватися зіркам. Учені вважають, що в майбутньому таке саме може статися і з нашою галактикою.

У центрі Чумацького Шляху розташована надмасивна чорна діра під назвою Стрілець А*, маса якої в 4 млн разів більша, ніж у Сонця. Але ця чорна діра вважається спокійною і не випускає потужних струменів плазми та випромінювання в космос.

Гігантські струмені, що простягаються на 6 мільйонів світлових років і величезну надмасивну чорну діру в центрі видно на зображенні спіральної галактики 2MASX J23453268-0449256, отриманими радіотелескопом ALMA Фото: phys.org

Але все може змінитися, коли чорна діра проковтне величезну зірку або ж газову хмару, що призведе до появи потужних струменів і надзвичайно сильного гамма-випромінювання, рентгенівського випромінювання, а також космічних променів. Усе це може потрапити до Сонячної системи і призвести до того, що на Землі може статися чергове масове вимирання. Випромінювання і плазма чорної діри можуть сильно виснажити атмосферу Землі, і вона залишиться незахищеною від космічної радіації. Але перед масовим вимиранням усі живі істоти зазнають значних мутацій.

Також учені вважають, що потужні струмені чорної діри можуть змінити міжзоряне середовище в Чумацькому Шляху і зупинити процес формування нових зірок. Але коли це станеться сказати неможливо, адже все залежить від багатьох факторів.

Ще однією несподіванкою для астрономів стало те, що вони виявили в 10 разів більше темної матерії в галактиці 2MASX J23453268-0449256, ніж у Чумацькому Шляху. Найімовірніше, темна матерія зіграла свою роль у тому, що структура далекої галактики залишилася незмінною.

Нове відкриття, пов'язане з безпрецедентним балансом між темною матерією, активністю чорної діри і структурою далекої галактики, кидає виклик розумінню еволюції Всесвіту.

Як уже писав Фокус, британська компанія має намір створити футуристичні ракети, що працюють на термоядерному синтезі, які допоможуть скоротити час польоту на Марс удвічі.

Також Фокус писав про те, що на Сонці сталося сильне виверження плазми, яке спровокувало появу потужної геомагнітної бурі на нашій планеті.