Астрономы обнаружили аномалию в космосе: Млечный Путь и Землю ждет страшное будущее (фото)
Космическая аномалия бросает вызов пониманию эволюции Вселенной и указывает на потенциальную судьбу нашей галактики.
Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл и радиотелескопа ALMA обнаружили в центре огромной спиральной галактики 2MASX J23453268−0449256 сверхмассивную черную дыру. Она находится на расстоянии примерно 1 млрд световых лет от нас и ее масса в 1 млрд раз больше, чем у Солнца. Эта черная дыра выпускает струи плазмы и излучения длиной до 6 млн световых лет. Новое открытие указывает на то, какое страшное будущее может ожидать нашу галактику Млечный Путь и в том числе нашу планету. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.
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Спиральная галактика 2MASX J23453268−0449256 имеет диаметр примерно 300 000 световых лет, что в 3 раза больше, чем диаметр Млечного Пути. Ее центральная сверхмассивная черная дыра представляет собой аномалию, ведь она выпускает мощные струи плазмы и энергии в космос, но настолько мощные струи можно обнаружить только в эллиптических галактиках. Поэтому новое открытие меняет представление об эволюции галактик и Вселенной в целом.
Ранее ученые считали, что такие мощные струи сверхмассивных черных дыр должны разрушить структуру спиральной галактики, но этого не произошло с галактикой 2MASX J23453268−0449256. У нее все еще есть четко выраженные спиральные рукава и другие компоненты спиральных галактик, что само по себе является загадкой.
Хотя галактика имеет много газа, необходимого для создания новых звезд, струи черной дыры влияют на этот газ таким образом, что не позволяют формироваться звездам. Ученые считают, что в будущем такое же может произойти и с нашей галактикой.
В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А*, масса которой в 4 млн раз больше, чем у Солнца. Но эта черная дыра считается спокойной и не выпускает мощных струй плазмы и излучения в космос.
Но все может измениться, когда черная дыра проглотит огромную звезду или же газовое облако, что приведет к появлению мощных струй и чрезвычайно сильного гамма-излучения, рентгеновского излучения, а также космических лучей. Все это может попасть в Солнечную систему и привести к тому, что на Земле может произойти очередное массовое вымирание. Излучение и плазма черной дыры могут сильно истощить атмосферу Земли, и она останется незащищенной от космической радиации. Но перед массовым вымиранием все живые существа испытают значительные мутации.
Также ученые считают, что мощные струи черной дыры могут изменить межзвездную среду в Млечном Пути и остановить процесс формирования новых звезд. Но когда это произойдет сказать невозможно, ведь все зависит от многих факторов.
Еще одной неожиданностью для астрономов стало то, что они обнаружили в 10 раз больше темной материи в галактике 2MASX J23453268−0449256, чем в Млечном Пути. Скорее всего темная материя сыграла свою роль в том, что структура далекой галактики осталась неизменной.
Новое открытие, связанное с беспрецедентным балансом между темной материей, активностью черной дыры и структурой далекой галактики, бросает вызов пониманию эволюции Вселенной.
Как уже писал Фокус, британская компания намерена создать футуристические ракеты, работающие на термоядерном синтезе, которые помогут сократить время полета на Марс в два раза.
Также Фокус писал о том, что на Солнце произошло сильное извержение плазмы, которое спровоцировало появление мощной геомагнитной бури на нашей планете.