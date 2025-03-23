Астрономы обнаружили аномалию в космосе: Млечный Путь и Землю ждет страшное будущее (фото)

Космическая аномалия бросает вызов пониманию эволюции Вселенной и указывает на потенциальную судьбу нашей галактики.

Related video

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл и радиотелескопа ALMA обнаружили в центре огромной спиральной галактики 2MASX J23453268−0449256 сверхмассивную черную дыру. Она находится на расстоянии примерно 1 млрд световых лет от нас и ее масса в 1 млрд раз больше, чем у Солнца. Эта черная дыра выпускает струи плазмы и излучения длиной до 6 млн световых лет. Новое открытие указывает на то, какое страшное будущее может ожидать нашу галактику Млечный Путь и в том числе нашу планету. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Спиральная галактика 2MASX J23453268−0449256 имеет диаметр примерно 300 000 световых лет, что в 3 раза больше, чем диаметр Млечного Пути. Ее центральная сверхмассивная черная дыра представляет собой аномалию, ведь она выпускает мощные струи плазмы и энергии в космос, но настолько мощные струи можно обнаружить только в эллиптических галактиках. Поэтому новое открытие меняет представление об эволюции галактик и Вселенной в целом.

Ранее ученые считали, что такие мощные струи сверхмассивных черных дыр должны разрушить структуру спиральной галактики, но этого не произошло с галактикой 2MASX J23453268−0449256. У нее все еще есть четко выраженные спиральные рукава и другие компоненты спиральных галактик, что само по себе является загадкой.

Цветное изображение спиральной галактики 2MASX J23453268−0449256 (вверху), диаметром 300 000 световых лет, полученное космическим телескопом Хаббл. Внизу показано примерное изображение нашей галактики Млечный Путь, которая в три раза меньше Фото: phys.org

Хотя галактика имеет много газа, необходимого для создания новых звезд, струи черной дыры влияют на этот газ таким образом, что не позволяют формироваться звездам. Ученые считают, что в будущем такое же может произойти и с нашей галактикой.

В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А*, масса которой в 4 млн раз больше, чем у Солнца. Но эта черная дыра считается спокойной и не выпускает мощных струй плазмы и излучения в космос.

Гигантские струи, простирающиеся на 6 миллионов световых лет и огромная сверхмассивная черная дыра в центре видны на изображении спиральной галактики 2MASX J23453268−0449256, полученными радиотелескопом ALMA Фото: phys.org

Но все может измениться, когда черная дыра проглотит огромную звезду или же газовое облако, что приведет к появлению мощных струй и чрезвычайно сильного гамма-излучения, рентгеновского излучения, а также космических лучей. Все это может попасть в Солнечную систему и привести к тому, что на Земле может произойти очередное массовое вымирание. Излучение и плазма черной дыры могут сильно истощить атмосферу Земли, и она останется незащищенной от космической радиации. Но перед массовым вымиранием все живые существа испытают значительные мутации.

Также ученые считают, что мощные струи черной дыры могут изменить межзвездную среду в Млечном Пути и остановить процесс формирования новых звезд. Но когда это произойдет сказать невозможно, ведь все зависит от многих факторов.

Еще одной неожиданностью для астрономов стало то, что они обнаружили в 10 раз больше темной материи в галактике 2MASX J23453268−0449256, чем в Млечном Пути. Скорее всего темная материя сыграла свою роль в том, что структура далекой галактики осталась неизменной.

Новое открытие, связанное с беспрецедентным балансом между темной материей, активностью черной дыры и структурой далекой галактики, бросает вызов пониманию эволюции Вселенной.

Как уже писал Фокус, британская компания намерена создать футуристические ракеты, работающие на термоядерном синтезе, которые помогут сократить время полета на Марс в два раза.

Также Фокус писал о том, что на Солнце произошло сильное извержение плазмы, которое спровоцировало появление мощной геомагнитной бури на нашей планете.