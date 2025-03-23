Дыра на Солнце: поток плазмы ударил в Землю, планету накрыла сильная геомагнитная буря (фото)

Ученые прогнозируют появление полярного сияния даже в средних широтах, намного южнее, чем обычно возникают эти атмосферные явления.

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Солнце снова продемонстрировало свою активность в виде нескольких вспышек класса М и С, которые хотя и не являются самыми мощными, все же оказали влияние на нашу планету. Выброс излучения и энергии от этих вспышек объединился с выбросом плазмы из огромной корональной дыры, что привело к сильному возмущению магнитного поля нашей планеты. В итоге в воскресенье, 23 марта, Землю накрыла сильная геомагнитная буря уровня G3, пишет Space.

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На Солнце осенью прошлого года наступил пик активности, известный как солнечный максимум, который проявляются в большем количестве солнечных пятен и извержений плазмы в космос. В пятницу, 21 марта и в субботу, 22 марта на Солнце произошло сразу несколько вспышек класса М и С, которые сопровождались корональными выбросами массы, то есть потоками плазмы. В пятницу на Солнце возникла так называемая корональная дыра в верхних слоях атмосферы звезды, из которой также произошел выброс солнечной плазмы. В результате плазма из разных источников объединилась в быстрый поток, который присоединился к постоянному потоку заряженных частиц из Солнца, известному, как солнечный ветер, и произошло столкновение с магнитным полем Земли в воскресенье, 23 марта.

В пятницу, 21 марта и в субботу, 22 марта на Солнце произошло сразу несколько вспышек класса М и С Фото: NASA

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, заявили о том, что Землю накрыла геомагнитная буря уровня G3. Это сильная буря, которая не так часто возникала за последние несколько месяцев. Хотя это и не самая мощная геомагнитная буря, которая относится к классу G5. В любом случае в результате геомагнитной бури такой мощности возможны возникновения проблем с радиосвязью, а также с энергосистемами и системами навигации.

Ученые прогнозируют, что вечером 23 марта возможно появление полярного сияния в более южных широтах, то есть вдали от полярных регионов, где оно всегда возникает. Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра попадают в атмосферу Земли и взаимодействуют с молекулами в верхних слоях атмосферы. Чем больше активность Солнца, тем более ярким становится полярное сияния и тем южнее его можно наблюдать.

Как уже писал Фокус, найден новый способ получения электроэнергии, физики использовали энергию вращения Земли. Три физика предложили возможность получения электроэнергии совершенно новым способом.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили доказательства космических взрывов, произошедших возле Земли, найдены на дне моря. После того, как были обнаружены обломки столкновения двух звезд, которые плавают в океане, ученые теперь хотят найти такие доказательства на Луне.