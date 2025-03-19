Создают золото, платину и плутоний: доказательства космических взрывов найдены на дне моря

После того, как были обнаружены обломки столкновения двух звезд, которые плавают в океане, ученые теперь хотят найти такие доказательства на Луне.

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Обломки некоторых из самых мощных взрывов во Вселенной оказались ближе, чем можно было подумать. Возможно, когда вы плавали в море, и эти обломки также были рядом. Ученые провели анализ образцов из глубин моря и обнаружили уникальную разновидность радиоактивного плутония. Этот изотоп плутония является обломками редкого типа космического взрыва, известного как килоновая, который произошел рядом с Землей примерно 10 млн лет назад. Но для подтверждения этого взрыва потребуются дополнительные доказательства, и ученые думают, что знают, где их найти: на поверхности Луны, пишет Live Science.

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Астроном Брайан Филдс из Университета штата Иллинойс в Урбане-Шампейне говорит, что мы живем на кладбище сверхновых. Эти взрывы звезд создают крошечные частицы, которые могут буквально пролиться дождем на Землю. Они будут накапливаться в глубинах океана, а также будут находиться на Луне.

Филдс строил теории об этом космическом мусоре с 1990-х годов. Но только в 2004 году ученые начали находить остатки взрывов сверхновых в образцах из океанов и морей. Они обнаружили следы радиоактивной версии железа, которая не встречается естественным образом на Земле и может быть объяснена только взрывом звезды в виде сверхновой, который произошел относительно недавно не так далеко от Земли.

В последующие годы Филидс и его команда обнаружили в океанах и морях еще больше доказательств того, что где-то рядом с нами взорвались звезды. Ученые предположили, что два взрыва сверхновых произошли рядом с нашей планетой примерно 3 и 8 млн лет назад.

Недавно ученые обнаружили еще более редкое вещество в образцах из дна моря: радиоактивный изотоп плутония. Это открытие потребовало переосмыслить их происхождение.

Авторы исследования считают, что вариант плутония, который они обнаружили, прибыл на Землю после взрыва килоновой. Он происходит, когда две нейтронные звезды сталкиваются друг с другом. Килоновые, также, как и сверхновые, производят некоторые из самых редких химических элементов на нашей планете, такие как золото и платина.

Филдс подозревает, что отдельный взрыв килоновой предшествовал двум ранее идентифицированным сверхновым, и он произошел примерно 10 млн лет назад. Эти разные взрывы образовали своего рода радиоактивный коктейль, внедрив в образцы на Земле гибридную сигнатуру железа и плутония.

Филдс и его команда все еще хотят провести больше исследований, чтобы подкрепить свою теорию. Они хотят получить образцы с Луны для изучения, которые должны собрать астронавты NASA в ближайшем будущем после высадки на спутник Земли.

С помощью лунной почвы ученые надеются подтвердить, что эта килоновая действительно произошла, а также определить, когда и где она произошла. Благодаря своей более простой геологии, Луна должна предоставить более четкую картину того, как именно космический мусор приземлился там.

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