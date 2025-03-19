Драгоценный камень: материал из сапфира поможет создать небьющиеся экраны и антибликовые стекла

Сапфир – это не просто драгоценный камень. Ученые создали новый материал на основе сапфира, который может произвести революцию в разных отраслях.

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Сапфир известен не только как драгоценный камень, который ценят ювелиры, но и как очень твердый минерал, который ценят ученые. Представьте себе экран телефона, который никогда не царапается, стекла, которые устраняют блики, или стекла, которые остаются чистыми в любую погоду. Благодаря новому открытию ученых все это стало ближе к реальности. Исследователи разработали новый метод улучшения сапфиров и смогли превратить его в более ценный материал. Он может произвести революцию в разных отраслях, начиная от бытовой электроники и заканчивая исследованием космоса. Исследование опубликовано в журнале Materials Horizons, пишет Earth.

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Сапфир давно известен своей прочностью, что делает его незаменимым материалом в разных отраслях. Способность сапфира противостоять царапинам делает его отличным выбором для создания экранов и защитных покрытий. Но из-за того, что сапфир такой твердый, его производство является сложным, а потому его не применяют широко в повседневных вещах.

Ученые создали наноструктуры на основе сапфира, которые сохраняют замечательные свойства этого материала, но придают ему новые возможности. Эти структуры обеспечивают самое высокое соотношение сторон, когда-либо зарегистрированное для сапфира, тем самым повышая его функциональность без ущерба для его долговечности.

Новая форма сапфира ведет себя иначе, чем традиционный объемный сапфир. Хотя этот материал не так устойчив к царапинам, как обычный сапфир, он все же сильно отличается от вольфрама и традиционного стекла. Но самое главное этот материал способен отталкивать туман, пыль и блики, сохраняя при этом свою структурную целостность.

Создание сапфировых наноструктур открывает возможность для создания нового поколения материалов, которые являются одновременно прочными и многофункциональными. Их способность к самоочищению делает их особенно полезными.

Сапфировые наноструктуры делают поверхности более прозрачными, а также предотвращают их запотевание. Сапфировые наноструктуры можно настроить так, чтобы они полностью отталкивали воду, сохраняя поверхности сухими и чистыми без усилий.

Эта технология может изменить нашу повседневную жизнь. Представьте себе экран телефона, который никогда не царапается и остается чистым даже под ярким солнечным светом. Представьте очки, которые не запотевают, окна автомобиля, которые остаются чистыми независимо от влажности. Также объективы камер могли бы работать лучше, без раздражающих бликов. Даже лобовые стекла могли бы перестать собирать пыль, что дало бы лучшую видимость.

Отрасли, которым нужна идеальная прозрачность, такие как медицинская визуализация, авиация и военная оптика, также могли бы выиграть от новой технологии. Сапфировые наноструктуры могли бы помочь создать более прочное, более надежное оборудование, которое служит дольше и лучше работает в критических ситуациях.

Материалы на основе модифицированного сапфира также могут помочь в исследовании космоса. Накопление пыли является серьезной проблемой для космических аппаратов и посадочных модулей. Пыль снижает их эффективность и срок службы. Традиционные методы очистки невозможны в космосе, а значит нужно использовать самоочищающиеся поверхности. По словам ученых, самоочищающиеся сапфировые поверхности могут поддерживать 98,7% свободной от пыли области, используя только гравитацию.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили неожиданное свойство свинца, что противоречит некоторым правилам физики.

Также Фокус писал о том, что планета Уран, как выяснилось, не такая, как мы думаем. Ученые выяснили, что предпоследняя по расстоянию от Солнца планета на самом деле имеет ту же особенность, что и три других газовых гиганта. Хотя есть и отличия.