Аномалия среди планет Солнечной системы: Уран не такой, как мы думали (фото)

Ученые выяснили, что предпоследняя по расстоянию от Солнца планета на самом деле имеет ту же особенность, что и три других газовых гиганта. Хотя есть и отличия.

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Уран является седьмой планетой от Солнца и это одна из четырех гигантских планет, состоящих из газа, в нашей Солнечной системе. Есть еще, по мере удаления от Солнца, Юпитер, Сатурн и Нептун. Ученые выяснили, что на самом деле Уран выделяет больше тепла, чем получает от Солнца, что не согласуется с данными космического аппарата "Вояджер-2". Вместо того, чтобы просто отражать тепло от Солнца, Уран добавляет еще немного собственного тепла. Таким образом Уран имеет туже особенность, что и три остальные газовые гиганты, хотя раньше планета в этом плане считалась аномалией. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

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У планет есть три источника тепла. Это энергия, оставшаяся от гравитационного потенциала их компонентов, радиоактивность и тепло от Солнца. Первый источник тепла изначально делает планеты очень горячими, но у Урана и других газовых гигантов он в значительной степени исчез за более чем 4 млрд лет их существования. Баланс между двумя остальными источниками тепла зависит от того, насколько радиоактивными являются изотопы химических элементов, из которых состоит планета и от ее расстояния от Солнца.

В 1986 году космический аппарат "Вояджер-2" пролетел мимом Урана и обнаружил, что он не выделяет избыточного тепла, как это делают Юпитер, Сатурн и Нептун. То есть планета, как показали данные наблюдений, просто отражает тепло Солнца, а значит имеет минимальное количество радиоактивных изотопов. Уран казался аномалией среди газовых гигантов Солнечной системы.

Теперь же астрономы провели новое наблюдение за планетой Уран с помощью космических и наземных телескопов. Они выяснили, что за 84 года, пока Уран совершает полный оборот вокруг Солнца, получает меньше солнечного тепла, чем считалось, а значит должен иметь внутренний источник тепла, чтобы объяснить его температуру.

Планета Уран Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что Уран создает внутреннее тепло, и выпускает на 12-15% больше тепла в космос, чем получает от Солнца. То есть либо наблюдения зонда "Вояджер-2" неверны, либо он пролетел мимо планеты не в то время, что ранее привело ученых к неправильным выводам.

Авторы исследования говорят, что теперь Уран не такой странный, как мы думали. И все же планета Уран выпускает меньше избыточного тепла, чем Юпитер, Сатурн и Нептун. Эти планеты выпускают в космос в 2 раза больше тепла, чем получают от Солнца. Поэтому в данном случае Уран все еще выделяется среди газовых гигантов Солнечной системы.

Пока что ученые не знают почему Уран имеет такую особенность, но, возможно, это связано с тем, что планета "лежит на боку" относительно плоскости орбиты. То есть у Урана наклон оси составляет 98 градусов, в то в время как у Юпитера наклон оси составляет 3 градуса, у Сатурна – 27 градусов, а у Нептуна – 28 градусов. Чрезвычайный наклон оси Урана увеличивает сезонные колебания в количестве излучаемого им тепла, поэтому зонд "Вояджер-2" мог провести неверные измерения в неподходящее время.

Одной из причин того, почему Уран выделает не так много избыточного тепла по сравнению с другими газовыми гигантами, может быть то, что в далеком прошлом в Уран врезался огромный объект. Это привело не только к сильному наклону оси планеты, но и к тому, что Уран потерял большую часть своего внутреннего тепла, когда планета была молодой, считают ученые.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили скрытые пузыри в Млечном Пути. Ученые использовали возможности ИИ для того, чтобы обнаружить скрытые структуры в нашей галактике.

Также Фокус писал о том, что на Землю падают аномальные метеориты и они могут быть осколками потерянной планеты. Исследователи говорят, что утерянная планета могла быть очень похожа на Меркурий.