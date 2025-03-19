Аномалія серед планет Сонячної системи: Уран не такий, як ми думали (фото)

Науковці з'ясували, що передостання за відстанню від Сонця планета насправді має ту саму особливість, що й три інші газові гіганти. Хоча є й відмінності.

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Уран є сьомою планетою від Сонця і це одна з чотирьох гігантських планет, що складаються з газу, в нашій Сонячній системі. Є ще, у міру віддалення від Сонця, Юпітер, Сатурн і Нептун. Вчені з'ясували, що насправді Уран виділяє більше тепла, ніж отримує від Сонця, що не узгоджується з даними космічного апарату "Вояджер-2". Замість того, щоб просто відбивати тепло від Сонця, Уран додає ще трохи власного тепла. Таким чином Уран має ту саму особливість, що й три інші газові гіганти, хоча раніше планета в цьому плані вважалася аномалією. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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У планет є три джерела тепла. Це енергія, що залишилася від гравітаційного потенціалу їхніх компонентів, радіоактивність і тепло від Сонця. Перше джерело тепла від початку робить планети дуже гарячими, але в Урана та інших газових гігантів воно значною мірою зникло за понад 4 млрд років їхнього існування. Баланс між двома іншими джерелами тепла залежить від того, наскільки радіоактивними є ізотопи хімічних елементів, з яких складається планета, і від її відстані від Сонця.

У 1986 році космічний апарат "Вояджер-2" пролетів повз Уран і виявив, що він не виділяє надлишкового тепла, як це роблять Юпітер, Сатурн і Нептун. Тобто планета, як показали дані спостережень, просто відбиває тепло Сонця, а отже має мінімальну кількість радіоактивних ізотопів. Уран здавався аномалією серед газових гігантів Сонячної системи.

Тепер же астрономи провели нове спостереження за планетою Уран за допомогою космічних і наземних телескопів. Вони з'ясували, що за 84 роки, поки Уран робить повний оберт навколо Сонця, він отримує менше сонячного тепла, ніж вважалося, а отже, повинен мати внутрішнє джерело тепла, щоб пояснити його температуру.

Планета Уран Фото: NASA

Вчені дійшли висновку, що Уран створює внутрішнє тепло, і випускає на 12-15% більше тепла в космос, ніж отримує від Сонця. Тобто або спостереження зонда "Вояджер-2" неправильні, або він пролетів повз планету не в той час, що раніше привело вчених до неправильних висновків.

Автори дослідження кажуть, що тепер Уран не такий дивний, як ми думали. І все ж планета Уран випускає менше надлишкового тепла, ніж Юпітер, Сатурн і Нептун. Ці планети випускають у космос у 2 рази більше тепла, ніж отримують від Сонця. Тому в даному випадку Уран все ще виділяється серед газових гігантів Сонячної системи.

Поки що вчені не знають чому Уран має таку особливість, але, можливо, це пов'язано з тим, що планета "лежить на боці" щодо площини орбіти. Тобто в Урана нахил осі становить 98 градусів, тоді як у Юпітера нахил осі становить 3 градуси, у Сатурна — 27 градусів, а у Нептуна — 28 градусів. Надзвичайний нахил осі Урану збільшує сезонні коливання в кількості випромінюваного ним тепла, тому зонд "Вояджер-2" міг провести невірні вимірювання в невідповідний час.

Однією з причин того, чому Уран виділяє не так багато надлишкового тепла порівняно з іншими газовими гігантами, може бути те, що в далекому минулому в Уран врізався величезний об'єкт. Це призвело не тільки до сильного нахилу осі планети, а й до того, що Уран втратив більшу частину свого внутрішнього тепла, коли планета була молодою, вважають учені.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили приховані бульбашки в Чумацькому Шляху. Вчені використовували можливості ШІ для того, щоб виявити приховані структури в нашій галактиці.

Також Фокус писав про те, що на Землю падають аномальні метеорити і вони можуть бути осколками втраченої планети. Дослідники кажуть, що загублена планета могла бути дуже схожа на Меркурій.