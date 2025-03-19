На Землю падають аномальні метеорити: вони можуть бути уламками втраченої планети

Дослідники кажуть, що загублена планета могла бути дуже схожа на Меркурій.

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Аномальні метеорити, які падають на Землю, можуть виявитися осколками втраченої планети, схожої на Меркурій. Учені припускають, що вона була зруйнована на початку історії Сонячної системи, пише New Scientist.

Більшість астероїдів, які потрапляють на нашу Землю у вигляді метеоритів, можна згрупувати через їхнє спільне походження. Багато з космічних каменів є уламками Місяця, Марса або ж великих астероїдів. Але близько 0,2% метеоритів є аномаліями, які не піддаються жодній класифікації.

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Дженніфер Мітчелл з Університету Міннесоти та її колеги вважають, що один із цих метеоритів, знайдений на північному заході Африки 2023 року і названий NWA 15915, належить до вищезазначених аномалій. Його сигнатура вказує на те, що камінь прибув зі світу, схожого на Меркурій, але цієї планети більше не існує в Сонячній системі.

Мітчелл та її команда проаналізували метеорит за допомогою електронного мікроскопа і спектроскопічних інструментів. Вчені з'ясували, що склад метеорита відрізняється від складу Меркурія, але тим не менш, він утворився в середовищі, схожому на Меркурій.

Наприклад, мінерали в метеориті утворилися в середовищі з малим вмістом кисню, що схоже на середовище, в якому народився Меркурій.

NWA 15915 також мав унікальну суміш багатих на метали мінералів із магнітними властивостями, що передбачає походження, подібне до Меркурія. Також учені побачили, що мінеральні кристали в метеориті були досить великими, а це вказує на те, що порода охолоджувалася повільно, як Меркурій.

"Усе це вказує на велике, диференційоване тіло, яке могло бути досить схожим на Меркурій", — каже Мітчелл.

Також дослідниця представила і другий аномальний метеорит під назвою Ksar Ghilane 022. Він має схожі характеристики, хоча й інші магнітні властивості, що вказує на те, що він також міг походити від тіла, схожого на Меркурій. Однак Мітчелл підкреслила, що обидва ці дослідження перебувають на ранній стадії, і важко зробити остаточні висновки.

Відомо, що в поясі астероїдів Сонячної системи існує кілька багатих на метали астероїдів, чия історія формування поки що незрозуміла вченим. Можливо, зразки аномальних метеоритів зможуть пролити світла на ситуацію.

Нагадаємо, вчені з'ясували, звідки насправді на Землю прилетіли 90% метеоритів. Досі астрономи могли знайти джерело метеоритів лише для невеликої групи космічних каменів, але тепер науковці з'ясували, де взялися майже всі, знайдені на Землі метеорити.