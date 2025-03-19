На Землю падают аномальные метеориты: они могут быть осколками потерянной планеты

Исследователи говорят, что утерянная планета могла быть очень похожа на Меркурий.

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Аномальные метеориты, которые падают на Землю, могут оказаться осколками потерянной планеты, похожей на Меркурий. Ученые предполагают, что она была разрушена в начале истории Солнечной системы, пишет New Scientist.

Большинство астероидов, которые попадают на нашу Землю в виде метеоритов, можно сгруппировать из-за их общего происхождения. Многие из космических камней являются осколками Луны, Марса или же крупных астероидов. Но около 0,2% метеоритов являются аномалиями, которые не поддаются никакой классификации.

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Дженнифер Митчелл из Университета Миннесоты и ее коллеги считают, что один из этих метеоритов, найденный на северо-западе Африки в 2023 году и названый NWA 15915, относится к вышеупомянутым аномалиям. Его сигнатура указывает на то, что камень прибыл из мира, похожего на Меркурий, но этой планеты больше не существует в Солнечной системе.

Митчелл и ее команда проанализировали метеорит с помощью электронного микроскопа и спектроскопических инструментов. Ученые выяснили, что состав метеорита отличается от состава Меркурия, но тем не менее, он образовался в среде, похожей на Меркурий.

Например, минералы в метеорите образовались в среде с малым содержанием кислорода, что похоже на среду, в которой родился Меркурий.

NWA 15915 также имел уникальную смесь богатых металлами минералов с магнитными свойствами, что предполагает происхождение, подобное Меркурию. Также ученые увидели, что минеральные кристаллы в метеорите были достаточно большими, а это указывает на то, что порода остывала медленно, как Меркурий.

"Все это указывает на большое, дифференцированное тело, которое могло быть довольно похожим на Меркурий", — говорит Митчелл.

Также исследовательница представила и второй аномальный метеорит под названием Ksar Ghilane 022. Он имеет схожие характеристики, хотя и другие магнитные свойства, что указывает на то, что он также мог произойти от тела, похожего на Меркурий. Однако Митчелл подчеркнула, что оба эти исследования находятся на ранней стадии, и трудно сделать окончательные выводы.

Известно, что в поясе астероидов Солнечной системы существует несколько богатых металлами астероидов, чья история формирования пока непонятна ученым. Возможно, образцы аномальных метеоритов смогут пролить света на ситуацию.

Напомним, ученые выяснили, откуда на самом деле на Землю прилетели 90% метеоритов. До сих пор астрономы могли найти источник метеоритов лишь для небольшой группы космических камней, но теперь ученые выяснили, где взялись почти все, найденные на Земле метеориты.