Таємницю розкрито: астрономи виявили невідомі приховані бульбашки в Чумацькому Шляху (фото)

Вчені використовували можливості ШІ для того, щоб виявити приховані структури в нашій галактиці.

Астрономи надіслали модель на основі штучного інтелекту (ШІ), навчену на даних космічних телескопів. З її допомогою вчені виявили раніше невідомі структури, схожі на бульбашки, в нашій галактиці Чумацький Шлях. Дослідження опубліковано в журналі Publications of the Astronomical Society of Japan, пише SciTechDaily.

Наша спіральна галактика Чумацький Шлях не є унікальною галактикою і схожа на багато інших. Як уже писав Фокус, астрономи виявили спіральну галактику такого ж розміру, але в ранній історії космосу. Якщо Чумацькому Шляху знадобилося понад 10 млрд років, щоб стати величезною галактикою, то виявленому об'єкту знадобилося для цього менше 2 млрд років. Поки що астрономи не можуть пояснити, як це вдалося зробити древній галактиці.

Автори нового дослідження вирішили дізнатися більше про таємниці утворення зірок у Чумацькому Шляху і для цього вони створили модель на основі ШІ, яка використовувала дані спостережень космічних телескопів за нашою галактикою. ШІ використовувався для обробки величезної кількості даних і в результаті з його допомогою астрономи виявили приховані схожі на бульбашки структури, які пов'язані з народженням і смертю зірок. Саме ці бульбашки раніше не бачили астрономи, хоча самі подібні структури вже добре відомі. Вони називаються бульбашками Спітцера і містять ключові дані про еволюцію галактик, а також про життя і вибухову смерть зірок.

Бульбашки Спітцера знаходяться не тільки в Чумацькому Шляху, а й в інших галактиках і вони утворилися здебільшого під час народження та активності масивних зірок. Не всі з цих бульбашок у нашій галактиці занесені до астрономічних каталогів, як вважають учені.

Нещодавно виявлені нові бульбашки Спітцера в Чумацькому Шляху Фото: SciTechDaily

За допомогою бульбашок Спітцера можна дізнатися більше про ті процеси, які допомагають формуватися галактикам, а також зіркам. Астрономи створили модель на основі штучного інтелекту для більш ефективного виявлення цих бульбашок.

Вчені за допомогою ШІ провели новий аналіз зображень космічних телескопів Спітцер і Вебб, і в результаті виявили нові бульбашки, схожі на оболонки, що виникають унаслідок вибухів наднових. Цими вибухами закінчується життя масивних зірок.

За словами вчених, результати дослідження засвідчили, що в такий спосіб можна вивчати детально не тільки процес народження нових зірок, а також наслідки вибухів наднових у нашій галактиці, а також в інших галактиках.

