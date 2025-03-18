Смертельне випромінювання чорної діри допомагає процвітанню життя на планетах: як це можливо

Вчені з'ясували, що за певних умов, випромінювання, що випускається чорною дірою, може сприяти подальшому розвитку життя на планетах.

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У центрі всіх великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри. Коли вони активно починають поглинати матерію, то випускають високоенергетичне випромінювання, яке розходиться по всій галактиці. Здавалося б, подібне сильне випромінювання повинно знищити будь-яке життя на потенційно населених планетах, але нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, показує, що воно може мати парадоксальним чином сприятливий вплив на життя, пише Phys.

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Учені за допомогою моделювання вперше виміряли, як ультрафіолетове випромінювання чорної діри може змінити атмосферу планети, що або зупинить розвиток життя, або навпаки допоможе йому процвітати. Автори дослідження з'ясували, що шкода чи користь випромінювання чорної діри залежить від того, наскільки близько планета перебуває до неї та чи існують там примітивні форми життя.

Моделювання показало, що випромінювання чорної діри, яке потрапило в атмосферу планети, вже насичену киснем унаслідок діяльності примітивних мікроорганізмів, дає змогу життю ще більше процвітати.

У своєму моделюванні вчені показали, як впливає ультрафіолетове випромінювання чорної діри на атмосферу Землі і планети земної групи з різним складом атмосфери. З'ясувалося, що якщо в атмосфері вже міститься кисень, то випромінювання може запускати хімічні реакції, що сприяють збільшенню озонового шару планети. Таким чином планета стає ще більш захищеною від різного типу випромінювання з космосу, зокрема від шкідливого випромінювання своєї зірки. А це сприятиме подальшому процвітанню життя, якщо на планеті вже існують перші мікроби.

У центрі всіх великих галактик знаходяться надмасивні чорні діри. Коли вони активно починають поглинати матерію, то випускають високоенергетичне випромінювання, яке розходиться по всій галактиці Фото: NASA

Наприклад, на Землі приблизно 2 млрд років тому подібний процес допоміг збільшити озоновий шар, завдяки тому, що перші мікроби наситили атмосферу киснем. Це сталося завдяки проникненню в атмосферу Землі сильного випромінювання Сонця. Вчені вважають, що це дало змогу виникнути складному життю на Землі. Тобто випромінювання чорної діри може також сприяти розвитку складного життя на потенційно населених планетах, кажуть учені.

Земля розташована дуже далеко від чорної діри Стрілець А* в центрі нашої галактики Чумацький Шлях, а тому наша планета не може бути схильна до небезпечного впливу випромінювання поглинача матерії. Моделювання показало, що якби Земля перебувала ближче до чорної діри, то на неї б впливало в мільярди разів сильніше випромінювання. Якби воно досягло Землі в цьому випадку, коли на ній ще не було кисню, то життя не змогло б виникнути. Але якби там кисень був, то існує ймовірність появи захисного озонового шару.

Вчені дійшли висновку, що відстань планети від чорної діри, а також наявність або відсутність кисню на планеті, є ключовими факторами, які можуть або знищити життя, або навпаки спровокувати його процвітання. У таких спіральних галактиках, як Чумацький Шлях, зірки з планетами розташовані далі від центру галактики, а отже планети менш схильні до смертельних наслідків випромінювання чорної діри.

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