Марс трясе щоліта: вчені поки не можуть зрозуміти, що там відбувається

Дослідники намагаються розібратися в дивних землетрусах, які відбуваються з однаковою інтенсивністю і спостерігаються в один і той самий час.

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На Марсі щоліта відбуваються тисячі загадкових землетрусів, які наука поки ніяк не може пояснити, пише New Scientist.

З 2018 року посадковий модуль NASA InSight досяг Марса і почав реєструвати марсотрясіння, серед яких було кілька дуже сильних. Вони вказали на те, що Марс більш сейсмічно активний, ніж передбачалося раніше.

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Саймон Штелер зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху і його команда знайшли в даних апарата записи про тисячі незвичайних землетрусів, які ні на що не схожі. Річ у тім, що ці землетруси стрясають планету з однаковою інтенсивністю і спостерігаються на планеті тільки влітку.

"Нічого з побаченого нами не є нормальним. Це зовсім не те, що ми очікували побачити в даних", — заявив Штелер.

Ще більш дивно те, що ці унікальні землетруси відбуваються тільки на півночі Марса. Вони стрясають планету близько 10 разів на день, а потім припиняються на решту року. Вчені спостерігали таку закономірність протягом останніх двох марсіанських років. Такий часовий проміжок — найдивніше у всій ситуації. На Землі єдиний механізм сезонних землетрусів полягає у збільшенні опадів, які на певний час змінюють склад гірських порід. Але на поверхні Марса немає рідкої води.

Також сезонні землетруси на Марсі мають й іншу особливість. Коли землетруси на Землі стають сильнішими за шкалою Ріхтера, підземні поштовхи відбуваються приблизно в 10 разів рідше, як порівняти з тим, коли вони слабші. Але ці марсіанські землетруси мають ще більш драматичну закономірність: найсильніші були в 100-1000 разів рідшими, ніж слабкі.

"Справжня загадка — це сезонність землетрусів на Марсі", — кажуть автори дослідження.

На Марсі відбуваються сезонні процеси, такі як лід на основі вуглекислого газу, який щорічно зростає і відступає, що пов'язано з лавинами.

Однак ці лавини знаходяться далеко від того місця, де були виявлені марсотрясіння, що робить їх малоймовірним поясненням.

Нагадаємо, на Марсі стався найсильніший марсострус з усіх відомих. Нове дослідження показує, що насправді Червона планета більш сейсмічно активна, ніж передбачалося.