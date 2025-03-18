Марс трясет каждое лето: ученые пока не могут понять, что там происходит

Исследователи пытаются разобраться в странных землетрясениях, которые происходят с одинаковой интенсивностью и наблюдаются в одно и то же время.

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На Марсе каждое лето происходят тысячи загадочных землетрясений, которые наука пока никак не может объяснить, пишет New Scientist.

С 2018 года посадочный модуль NASA InSight достиг Марса и начал регистрировать марсотрясения, среди которых было несколько очень сильных. Они указали на то, что Марс более сейсмически активный, чем предполагалось ранее.

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Саймон Штелер из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе и его команда нашли в данных аппарата записи о тысячах необычных землетрясениях, которые ни на что не похожи. Дело в том, что эти землетрясения сотрясают планету с одинаковой интенсивностью и наблюдаются на планете только летом.

"Ничего из увиденного нами не является нормальным. Это совсем не то, что мы ожидали увидеть в данных", — заявил Штелер.

Еще более странно то, что эти уникальные землетрясения происходят только на севере Марса. Они сотрясают планету около 10 раз в день, а затем прекращаются на оставшуюся часть года. Ученые наблюдали такую закономерность на протяжении последних двух марсианских лет. Такой временной промежуток – самое странное во всей ситуации. На Земле единственный механизм сезонных землетрясений, заключается в увеличении осадков, которые на время изменяют состав горных пород. Но на поверхности Марса нет жидкой воды.

Также сезонные землетрясения на Марсе имеют и другую особенность. Когда землетрясения на Земле становятся сильнее по шкале Рихтера, подземные толчки происходят примерно в 10 раз реже в сравнении с тем, когда они более слабые. Но эти марсианские землетрясения имеют еще более драматичную закономерность: самые сильные были в 100–1000 раз реже, чем слабые.

"Настоящая загадка – это сезонность землетрясений на Марсе", — говорят авторы исследования.

На Марсе происходят сезонные процессы, такие как лед на основе углекислого газа, который ежегодно растет и отступает, что связано с лавинами.

Однако эти лавины находятся далеко от того места, где были обнаружены марсотрясения, что делает их маловероятным объяснением.

Напомним, на Марсе произошло самое сильное марсострясение из всех известных. Новое исследование показывает, что на самом деле Красная планета более сейсмически активна, чем предполагалось.