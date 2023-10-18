На Марсе произошло самое сильное марсострясение из всех известных: ученые выяснили причину

Новое исследование показывает, что на самом деле Красная планета более сейсмически активна, чем предполагалось.

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Теперь уже неработающий космический аппарат NASA InSight, который несколько лет следил за сейсмической активностью на Марсе, 4 мая 2022 года зафиксировал самое сильное марсотрясение из всех известных ученым. С тех пор исследователи ломали голову, что же могло стать причиной такого землетрясения на Красной планете. Исследование, опубликованное в издании Geophysical Research Letters, наконец-то дает ответ на этот вопрос, пишет Space.

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В мае прошлого года аппарат InSight прислал на Землю невероятно важные данные. Ученые выяснили, что на Красной планете произошло самое сильное марсотрясение из всех когда-либо зарегистрированных здесь. Сила этого марсотрясения составила 4,7 балла, и оно было мощнее, чем предыдущее, зафиксированное аппаратом InSight в 2021 году, силой 4,2 балла.

Теперь уже неработающий космический аппарат NASA InSight, который несколько лет следил за сейсмической активностью на Марсе, 4 мая 2022 года зафиксировал самое сильное марсотрясение из всех известных ученым Фото: NASA

В основном все землетрясения на Марсе продолжатся не более земного часа, но новый рекордсмен имел продолжительность 6 земных часов. Такого еще никогда не наблюдали ученые.

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За время свой работы, с 2018 по 2022 год, аппарат InSight зарегистрировал более 1300 землетрясений на Марсе и некоторые из них были точно связаны с падением астероидов на поверхность планеты. Данные, полученные после появления нового рекордного марсотрясения указывали на то, что эта сейсмическая активность также связана с падением космического камня, но большого размера. Ученые предположили, что такой удар должен был образовать на поверхности планеты кратер с примерным диаметром в 300 метров. Поэтому орбитальные аппараты разных стран начали поиски этого кратера, но они не дали результата.

Считается, что на Марсе, из-за того, что он меньше и холоднее Земли, не могут происходить тектонические процессы, как на нашей планете. Эти процессы связаны с движением литосферных плит на Земле, которые перемещаются под действием сил в мантии (слой между ядром и корой нашей планеты), и приводят к появлению землетрясений. Но на Марсе нет литосферных плит, а значит нет и тектонических процессов.

Считается, что на Марсе, из-за того, что он меньше и холоднее Земли, не могут происходить тектонические процессы, как на нашей планете Фото: NASA

Но авторы нового исследования предположили, что источником самого мощного известного марсотрясения все же могут быть тектонические процессы, но они происходят не на поверхности, а внутри планеты.

Ученые пришли к выводу, что рекордное марсотрясение стало следствием масштабной деформации в коре Марсе, которая появилась из-за того, что разные части планеты охлаждались и сжимались с разной скоростью в течение миллиарда лет. То есть по сути произошел выброс энергии от внутреннего тектонического процесса, который вызван разным давлением в коре.

Ученые пока точно не понимают природу этой внутренней деформации, но теперь ясно, что Марс является более сейсмически активной планетой, чем предполагалось.

Фокус уже писал о том, что один из ученых предложил масштабный план по освоению Марса и созданию здесь первой колонии.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали важное открытие на экзопланете, расположенной в 1300 световых лет от нас. Оказалось, что здесь облака формируют частицы самого известного земного минерала.