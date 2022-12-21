Замолчал навсегда. Модуль InSight на Марсе сделал последний снимок и почил с миром (фото)

Команда миссии не может связаться с посадочным модулем, который занимался изучением недр Красной планеты.

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На Марсе окончательно замолчал посадочный модуль NASA InSight, что произошло из-за низкого заряда, поскольку солнечные батареи аппарата покрылись толстым слоем пыли. На днях команда попробовал связаться с InSight, но аппарат не ответил на команду с Земли, пишет Space.com.

"Заряд в посадочном модуле снижался на протяжении последних нескольких месяцев, поэтому мы полагаем, что жизнь InSight подошла к концу. Последний раз миссия успешно связывалась с аппаратом 15 декабря 2022 года", — говорится в сообщении NASA.

Прежде чем замолчать навсегда, аппарат InSight успел отправить на Землю свою последнюю фотографию с Марса. На ней виден марсианский горизонт и сейсмометр зонда, а также роботизированная рука.

"Мой заряд слишком истощился, поэтому это может быть мое последнее фото, которое я отправляю на Землю. Однако не беспокойтесь обо мне: мое время здесь было продуктивным и безмятежным", — говорится в комментарии к последнему снимку аппарата.

[ + – ] Последний снимок на Марсе посадочного модуля InSight Фото: NASA/JPL

Модуль InSight был запущен на Марс в мае 2018 года и был рассчитан на двухлетнюю миссию по изучению недр Красной планеты. Для этого, аппарат использовал сейсмометр и тепловой зонд. Последний должен был пробурить марсианскую поверхность на несколько метров, чтобы получить данные, но так и не смог достичь необходимой глубины. В это же время, сейсмометр аппарата оказался очень эффективным, он позволил зафиксировать 1300 марсотрясений.

Миссия за 814 млн долларов была продлена до декабря 2022 года. Перед отключением аппарату также удалось зафиксировать самое крупное из наблюдаемых марсотрясений.

Еще в мае стало понятно, что конец работы InSight уже достаточно близок из-за очень маленьких объемов энергии, которую получали запыленные солнечные батареи. В ноябре аппарат получал лишь 20% энергии от тех объемов, которые были в самом начале его работы на Марсе.

"Миссия продолжит свои попытки связаться с InSight", — добавили в NASA.

Напомним, в октябре аппарат InSight вместе с орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter стали свидетелями падения на Марс крупнейших метеоритов. В результате происшествия на поверхности красной планеты появились кратеры почти в 150 метров.