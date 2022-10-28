В Марс врезались два огромных метеорита: появились кратеры диаметром больше 100 метров (фото)

Сразу два космических аппарата, один на поверхности, а другой на орбите Марса, стали свидетелями катастрофического события.

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Посадочный аппарат InSight и орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировали на Марсе падение самых больших метеоритов, в результате чего на поверхности образовались огромные кратеры диаметром в почти 150 метров, пишет The Guardian.

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Ученые из NASA представили новый отчет о работе двух космических аппаратов на Марсе, в котором говорится о том, что за все время наблюдений на Красной планете они смогли зафиксировать падение самых больших метеоритов.

Аппарат InSight смог зафиксировать огромные сейсмические волны, которые пронеслись на тысячи километров от места падения метеоритов, а Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки ударных кратеров с орбиты.

[ + – ] Аппарат InSight смог зафиксировать огромные сейсмические волны, которые пронеслись на тысячи километров от места падения метеоритов, а Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки ударных кратеров с орбиты Фото: NASA

Атмосфера Марса очень тонкая, она не такая как на Земле, где любой метеорит в основном при вхождении в атмосферу сгорает в ней. На Марсе такие космические камни, которые являются обломками астероидов, могут без проблем достичь поверхности.

По словам ученых, два метеорита были размером от 5 до 12 метров, но в результате падения оба оставили на Марсе кратеры диаметром почти в 150 метров. Глубина этих кратеров оценивается в примерно 20 метров. Падение метеоритов произошло примерно на расстоянии в 3,5 тысячи км от местонахождения аппарата InSight.

По словам ученых, снимки с орбиты показывают, что в результате удара рядом с кратерами были разбросаны обломки горной породы на расстоянии до 40 км. Кстати, в результате одного из ударных событий вокруг кратера образовались большие ледяные глыбы, то есть камни из водяного льда.

[ + – ] По словам ученых, снимки с орбиты показывают, что в результате удара рядом с кратерами были разбросаны обломки горной породы на расстоянии до 40 км. Кстати, в результате одного из ударных событий вокруг кратера образовались большие ледяные глыбы, то есть камни из водяного льда Фото: NASA

Эти данные еще раз подтверждают то, что будущие покорители Марса смогут воспользоваться этим льдом для выполнения исследовательских миссий.

Также сейсмические данные от двух столкновений метеоритов с поверхностью Марса указывают на то, что в этом очень удаленном регионе от аппарата InSight имеется более плотная марсианская кора.

Посадочный аппарат InSight возможно прислал свои самые последние данные на Землю. Из-за сильных пылевых бурь на Марсе его солнечные панели перестали генерировать достаточно энергии, что в конечном итоге, привело к снижению работоспособности аппарата.

[ + – ] осадочный аппарат InSight возможно прислал свои самые последние данные на Землю. Из-за сильных пылевых бурь на Марсе его солнечные панели перестали генерировать достаточно энергии, что в конечном итоге привело к снижению работоспособности аппарата Фото: NASA

Но за 4 года своих исследований он смог зафиксировать на Марсе более 1300 марсотрясений. По словам Брюса Бенердта из Лаборатории реактивного движения NASA, "жить" этому аппарату на Марсе осталось недолго – от одного до двух месяцев.

"Это будет ужасно, когда мы потеряем связь с InSight. Но он прислал так много научных данных, что их придется изучать еще несколько лет", — говорит Бенердт.

По словам ученых, еще много предстоит узнать о внутренней структуре Марса и о его сейсмической активности, ведь планета хранит еще очень много загадок.

Фокус уже писал о том, что на Марсе появилась пылевая буря размером с континент, которая как раз и может привести к тому, что аппарат InSight прекратит свою работу.

Также Фокус писал о новой технологии строительства, которая поможет возводить разные конструкции на Марсе с помощью местных горных пород.

Как уже писал Фокус, ученые все же надеются обнаружить микробную жизнь на Марсе. Они считают, что бактерии могли выжить в экстремальных условиях планеты. Это доказывает земной организм, который мог бы прожить на Марсе 280 млн лет.