Базу на Луне можно построить с помощью лунного реголита и морской воды: как это работает

Новая технология производства строительных материалов также позволит возвести колонию и на Марсе.

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NASA планирует в ближайшем будущем построить первую человеческую базу на Луне, в которой длительное время могли бы жить астронавты. Согласно новому исследованию, эту базу можно построить с помощью лунного реголита (местных горных пород) и морской воды. Созданные таким образом кирпичи могут выдерживать самые экстремальные условия космоса, например давление в миллионы раз больше, чем на Земле. То, что такие строительные материалы частично можно создать с помощью лунных горных пород, означает, что стоимость строительства будет значительно меньше, пишет Express.

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[ + – ] NASA планирует в ближайшем будущем построить первую человеческую базу на Луне, в которой длительное время могли бы жить астронавты. Согласно новому исследованию, эту базу можно построить с помощью лунного реголита (местных горных пород) и морской воды Фото: NASA/JSC

Ранаджай Гош и его коллеги из Университета Центральной Флориды, США, создали новые строительные блоки с использованием 3D-печати и специальной технологии, которая позволяет создавать объекты из разных слоев: измельченного искусственного реголита (который очень похож на настоящий лунный) и морской воды, которая помогает реголиту затвердеть.

По словам Гоша, их эксперименты показали, что данная технология производства подходит для создания долгосрочных конструкций на Луне. Таким образом можно создавать разнообразные компоненты будущей лунной базы.

В процессе обработки реголита и морской воды получились цилиндрические кирпичи, которые ученые затем запекли в специальной печи при очень высоких температурах, чтобы получить более прочный материал.

[ + – ] В процессе обработки реголита и морской воды получились цилиндрические кирпичи, которых ученые затем запекли в специальной печи при очень высоких температурах, чтобы получить более прочный материал Фото: Express

Только кирпичи, которые обжигали при температуре в 1200 градусов Цельсия показали самую высокую устойчивость. В частности эти строительные элементы могут выдержать давление, которое в 250 млн раз выше атмосферного давление на Земле. Если температура обжига была ниже, то кирпичи начинали крошится и распадались.

[ + – ] Только кирпичи, которые обжигали при температуре в 1200 градусов Цельсия показали самую высокую устойчивость. В частности эти строительные элементы могут выдержать давление, которое в 250 млн раз выше атмосферного давление на Земле Фото: Express

По словам ученых, подобную технологию создания "космических кирпичей" можно применить и для строительства базы на Марсе. В ходе экспериментов исследователи использовали вместо искусственного лунного реголита также и имитацию марсианских горных пород. Эти кирпичи также показали свою высокую устойчивость и надежность, что говорит о том, что они смогут выдержать неблагоприятные условия на Марсе.

"Наше исследование нацелено на то, чтобы показать, что можно использовать лунные или марсианские породы для создания колоний. Таким образом астронавтам не придется везти с собой слишком много материалов для строительства. И это значительно удешевит космические путешествия", — говорит Гош.

[ + – ] Цилиндрические кирпичи, созданные из лунного реголита (вверху) и из марсинаских пород (внизу) Фото: Express

По словам ученых, нужно и дальше продолжать исследования в этом направлении, ведь подобные строительные материалы, которые в том числе можно взять на Луне, Марсе или любой другой планете, позволят создавать крупные объекты и расширять уже существующие.

Как уже писал Фокус, ученые отправят на МКС тестовый образец нового защитного покрытия, которое можно будет использовать для космических аппаратов на Луне.

Также Фокус писал о другом исследовании, в котором ученые также предлагают использовать лунные породы для строительства объектов на поверхности спутника Земли.