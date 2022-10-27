Базу на Місяці можна побудувати за допомогою місячного реголіту та морської води: як це працює

Нова технологія виробництва будівельних матеріалів також дозволить звести колонію на Марсі.

Related video

NASA планує в найближчому майбутньому побудувати першу людську базу на Місяці, де тривалий час могли б жити астронавти. Згідно з новим дослідженням, цю базу можна побудувати за допомогою місячного реголіту (місцевих гірських порід) і морської води. Створена так цегла може витримувати найекстремальніші умови космосу, наприклад, тиск у мільйони разів більший, ніж на Землі. Те, що такі будівельні матеріали частково можна створити за допомогою місячних гірських порід, означає, що вартість будівництва буде значно меншою, пише Express.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

[ + – ] NASA планує в найближчому майбутньому побудувати першу людську базу на Місяці, де тривалий час могли б жити астронавти. Згідно з новим дослідженням, цю базу можна побудувати за допомогою місячного реголіту (місцевих гірських порід) і морської води. Фото: луна

Ранаджай Гош і його колеги з Університету Центральної Флориди, що в США, створили нові будівельні блоки з використанням 3D-друку та спеціальної технології, яка дозволяє створювати об'єкти з різних шарів: подрібненого штучного реголіту (який дуже схожий на справжній місячний) і морської води, яка допомагає реголіту затвердіти.

За словами Гоша, їхні експерименти показали, що ця технологія виробництва підходить для створення довгострокових конструкцій на Місяці. Так можна створювати різноманітні компоненти майбутньої місячної бази.

У процесі обробки реголіту й морської води вийшли циліндричні цеглини, які вчені потім запікали в спеціальній печі за дуже високих температур, щоб отримати міцніший матеріал.

[ + – ] У процесі обробки реголіту й морської води вийшли циліндричні цеглини, які вчені потім запікали в спеціальній печі за дуже високих температур, щоб отримати міцніший матеріал Фото: Express

Тільки цегла, яку обпалювали за температури 1200 градусів за Цельсієм, показала найвищу стійкість. Зокрема, ці будівельні елементи можуть витримати тиск, який у 250 млн разів вищий за атмосферний тиск на Землі. Якщо температура випалювання була нижчою, то цегла починала кришитися та розпадалася.

[ + – ] Тільки цегла, яку обпалювали за температури 1200 градусів за Цельсієм, показала найвищу стійкість. Зокрема, ці будівельні елементи можуть витримати тиск, який у 250 млн разів вищий за атмосферний тиск на Землі. Фото: Express

За словами вчених, подібну технологію створення "космічної цегли" можна застосувати йдля будівництва бази на Марсі. У ході експериментів дослідники використовували замість штучного місячного реголіту також імітацію марсіанських гірських порід. Цегла також показала свою високу стійкість і надійність, що говорить про те, що вони зможуть витримати несприятливі умови на Марсі.

"Наше дослідження націлене на те, щоб показати, що можна використовувати місячні або марсіанські породи для створення колоній. Так астронавтам не доведеться везти із собою занадто багато матеріалів для будівництва. І це значно здешевить космічні подорожі", — каже Гош.

[ + – ] Циліндрична цегла, створена з місячного реголіту (вгорі) та з марсіанських порід (внизу) Фото: Express

За словами вчених, потрібно й надалі продовжувати дослідження в цьому напрямі, адже подібні будівельні матеріали, які в тому числі можна взяти на Місяці, Марсі чи будь-якій іншій планеті, ідозволять створювати великі об'єкти й розширювати вже наявні.

Як уже писав Фокус, учені відправлять на МКС тестовий зразок нового захисного покриття, яке можна буде використовувати для космічних апаратів на Місяці.

Також Фокус писав про інше дослідження, у якому вчені пропонують використовувати місячні породи для будівництва об'єктів на поверхні супутника Землі.