На МКС відправлять новий космічний щит, який стане в нагоді для колонії на Місяці: у чому суть

Американські вчені планують перевірити нове захисне покриття щодо того, наскільки добре воно захищає апарати від космічного випромінювання.

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Найближчим часом на МКС відправлять тестовий зразок нового захисного покриття, яке має оберігати майбутні космічні апарати й будівлі на Місяці від космічного випромінювання, пише Space.

Космічне випромінювання може негативно вплинути на роботу майбутніх апаратів, які працюватимуть на Місяці в межах програми з освоєння супутника Землі Artemis. Те саме стосується й майбутніх будівель, які складуть першу колонію на нашому супутнику. Адже це випромінювання може вплинути не тільки на роботу приладів, але й руйнувати поверхневий шар як апаратів, так і робочих та житлових комплексів.

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Для того, щоб захистити космічні апарати й споруди на Місяці від шкідливого космічного випромінювання, вчені з Флоридського міжнародного університету, що в США, створили спеціальне покриття. Але наскільки воно дієве, можна перевірити лише в умовах космосу.

[ + – ] Для того, щоб захистити космічні апарати й споруди на Місяці від шкідливого космічного випромінювання, вчені з Флоридського міжнародного університету, що в США, створили спеціальне покриття. Але наскільки воно дієве, можна перевірити лише в умовах космосу. Фото: NASA

Для цього до кінця осені, а точну дату не називають, на МКС буде відправлено тестовий зразок цього покриття, який буде розміщений на одному із зовнішніх об'єктів орбітальної станції. Згідно з планами вчених, це покриття має перебувати в космосі протягом пів року.

Про те, із чого складається захисне покриття для космічних апаратів, учені не говорять. Можливо, це пов'язано з тим, що технологія поки не запатентована та не перевірена в умовах космосу. Але якщо це покриття покаже свою ефективність, його можна буде використовувати для об'єктів на Місяці в межах програми NASA Artemis, вважають учені.

"На МКС наше захисне покриття зазнає впливу справжнього космічного випромінювання, і ми зможемо перевірити, чи витримає воно 6 місяців у космосі. Якщо все піде за планом, то потім цей тестовий зразок повернеться на Землю, і ми обробимо його місячним реголітом, щоб побачити, як добре матеріал захищає і від цього. Хоча ми працюватимемо ще й над тим, щоб наше покриття захищало від ударів мікрометеоритів, які постійно падають на Місяць", — каже Арвінд Агарвал із Флоридського міжнародного університету.

За словами вчених, зараз головне перевірити працездатність матеріалу під час його опору космічному випромінюванню, а потім покриття допрацьовуватимуть перед польотами на Місяць або Марс.

NASA поставило собі амбітну мету — повернути людину на Місяць уже цього десятиліття. Першим етапом на шляху до повернення на Місяць є запуск космічного корабля без екіпажу на орбіту супутника Землі в межах місії Artemis 1. Але цей політ уже неодноразово відкладали, починаючи з кінця серпня цього року. У NASA заявили, що цей політ усе ж таки відбудеться наприкінці 2022 року. Через 2 роки має бути запущена вже пілотована місія навколо Місяця, а у 2025 чи 2026 році люди мають висадитися на поверхню Місяця.

Фокус уже писав про те, що однією з найважливіших складових місячної програми NASA є політ розвідувального супутника CAPSTONE. Він повинен перевірити, наскільки стабільною є дуже витягнута орбіта навколо Місяця, по якій обертатиметься майбутня місячна космічна станція. Нещодавно NASA вдалося встановити повний контроль над апаратом CAPSTONE, у якого вкотре виникли проблеми.

Також Фокус писав про те, що Місяць повільно відлітає від Землі, і за 2,5 млрд років він "пройшов" близько 60 тисяч кілометрів, як показує недавнє дослідження.