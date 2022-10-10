Місячна місія врятована. NASA отримало контроль над дуже важливим космічним апаратом

Розвідувальний супутник CAPSTONE нарешті припинив своє безладне перекидання в космосі і летить до призначеної мети.

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Космічний апарат NASA відіграє важливу роль у місячній програмі NASA. Він має вийти на дуже витягнуту орбіту навколо Місяця, якою літатиме майбутня орбітальна станція Gateway. Власне, головне завдання цього супутника – перевірити, наскільки розрахунки вчених збігаються з реальною ситуацією і наскільки ця орбіта є стабільною. Але протягом місяця апарат працював у безпечному режимі через збій у головному комп'ютері. Але тепер інженери NASA встановили повний контроль над Capstone, пише Space.

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Про те, що на початку вересня у космічного апарату, який вирушив у космос ще наприкінці червня, виникли проблеми, Фокус уже писав. Також Фокус писав про спроби вчених Землі відновити контроль над цим космічним зондом.

Тепер, згідно з заявою NASA, інженери змогли відправити потрібну команду комп'ютеру апарату, і він перестав перекидатися в космосі, зайнявши нормальне польотне становище.

"Всі перешкоди для нормальної роботи CAPSTONE були усунені, і він продовжує виконувати покладені на нього завдання та прямує до Місяця, щоб дістатися туди до 13 листопада", — йдеться у заяві NASA.

[ + – ] Тепер, згідно з заявою NASA, інженери змогли відправити потрібну команду комп'ютеру апарату, і він перестав перекидатися в космосі, зайнявши нормальне польотне становище Фото: NASA

У NASA заявили, що у супутника виникли також проблеми з одним із восьми його двигунів, але тепер все працює нормально. Тепер інженери отримали повний контроль над усіма приладами апарату та керують його орієнтацією із Землі.

"Зараз CAPSTONE направив свої сонячні панелі у бік Сонця, а антени зв'язку спрямовані на Землю. Він отримує достатньо енергії та підтримує стабільний зв'язок із командою апарату", — йдеться у заяві NASA.

За словами вчених, ця поломка призвела до того, що вони вирішили змінити налаштування космічного апарату, щоб уникнути подібних наслідків у майбутньому.

Як уже писав Фокус, у США нещодавно пройшло успішне випробування нової установки для запуску супутників на орбіту Землі. За словами розробників, це більш дешевий і екологічніший спосіб запуску, який може вплинути на всю космічну індустрію.