Долетить до Місяця чи ні. NASA досі не встановило повного контролю над важливим апаратом місячної місії

Маленький космічний апарат CAPSTONE досі намагається дістатися супутника Землі.

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Інженери NASA вважають, що апарат, призначений для вивчення стабільності орбіти майбутньої місячної орбітальної космічної станції, летить у потрібному напрямку. Але повного контролю над ним через місяць після чергової поломки над CAPSTONE встановити так і не вдалося, пише Space.

Космічний апарат CAPSTONE перейшов у безпечний режим роботи після того, як майже місяць тому стався збій у роботі його бортового комп'ютера. В результаті він почав сильно обертатись і через це отримання потрібної кількості сонячної енергії стало обмеженим. Як вже писав Фокус, із цим апаратом NASA навіть втратило зв'язок на деякий час, але потім його відновили.

Досі інженери NASA намагаються встановити повний контроль над апаратом вагою 25 кг. Це необхідно, щоб CAPSTONE все ж таки дістався Місяця до 13 листопада. Враховуючи те, що цей апарат вийде на дуже витягнуту орбіту навколо Місяця, де ще не літав жоден такий космічний апарат, ця місія має велике значення для NASA.

[ + – ] Досі інженери NASA намагаються встановити повний контроль над апаратом вагою 25 кг. Це необхідно, щоб CAPSTONE все ж таки дістався Місяця до 13 листопада Фото: NASA

Насамперед цей апарат потрібен для перевірки стабільності орбіти майбутньої космічної станції, яка обертатиметься навколо Місяця. А по-друге, складнощі, з якими стикаються вчені, хоч і є непередбаченими, проте важливі для розуміння того, як можна буде розв'язувати такі проблеми в майбутньому.

Зараз інженери вважають, що попри все космічний апарат CAPSTONE летить у потрібному напрямку. Але відновити повний контроль над його рухом все ж таки необхідно. Згідно з даними, які одержують вчені на Землі від цього апарату, він отримує достатню кількість сонячної енергії, необхідної для його роботи.

Фокус вже писав про те, що перші проблеми з цим апаратом у NASA виникли вже через тиждень після того, як він вирушив до космосу наприкінці червня цього року. Але їх вдалося вирішити, як писав Фокус.

Також нагадуємо, що NASA не вдається відправити на Місяць безпілотний космічний корабель у рамках місії Artemis 1. Це призводить до того, що всі терміни, які склало космічне агентство для висадки людини на супутник Землі, вперше за 50 років зміщуються.