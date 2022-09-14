Нещаслива місія. NASA втратило контроль над супутником місячної програми Artemis

Уже тиждень фахівці на Землі намагаються врятувати місію вартістю 30 млн доларів.

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Наземні команди вже тиждень намагаються відновити контроль за розвідувальним супутником CAPSTONE, із яким почалися проблеми ще 8 вересня, пише Spaceflight Now.

Супутник CAPSTONE, який за розмірами нагадує мікрохвильову піч і важить 25 кг, був відправлений у космос ще 28 червня на борту ракети Electron від компанії Rocket Lab, як уже писав Фокус. Основне завдання цього супутника — це перевірити стабільність орбіти, яку використовуватиме майбутня космічна станція NASA, що кружлятиме навколо Місяця. Супутник має вже 13 листопада вийти на дуже витягнуту орбіту навколо Місяця.

[ + – ] Основне завдання цього супутника — це перевірити стабільність орбіти, яку використовуватиме майбутня космічна станція NASA, що кружлятиме навколо Місяця. Супутник має вже 13 листопада вийти на дуже витягнуту орбіту навколо Місяця. Фото: NASA

Ще жоден космічний апарат не літав за такою витягнутою орбітою, яка припускає, що і сам супутник, і в майбутньому станція Gateway перебуватимуть на відстані 1500 км від Північного полюса Місяця та на відстані 70 000 км від Південного полюса супутника Землі. Повний оборот навколо Місяця в такому разі займатиме 6,5 дня. Станція Gateway є частиною місячної програми NASA Artemis і служитиме платформою для перебування астронавтів, які подорожують із Землі на Місяць.

[ + – ] Один із проєктів космічної станції Gateway, яку разом із NASA будуватимуть Європейські та Японські космічні агенції Фото: Apophis

Зі супутником CAPSTONE почалися проблеми (і це вже не перший випадок) ще 8 вересня, коли з апаратом втратили зв'язок. Також стало відомо, що під час коригування курсу супутник почав дуже обертатися після запуску двигунів.

Після того, як зв'язок із супутником відновили, з'ясувалося, що його бортовий комп'ютер періодично перезавантажується та споживає більше енергії, ніж виробляється сонячними панелями. За даними NASA, зараз супутник перейшов у безпечний режим роботи, але не припиняє своє обертання. Це означає, що сонячне світло лише частково потрапляє на сонячні панелі космічного апарату.

[ + – ] Зі супутником CAPSTONE почалися проблеми (і це вже не перший випадок) ще 8 вересня, коли з апаратом втратили зв'язок. Також стало відомо, що під час коригування курсу супутник почав дуже обертатися після запуску двигунів. Фото: NASA

Також обертання не дає можливості супутникові надсилати нормальні сигнали на Землю й отримувати зворотний зв'язок. Тим не менш, у NASA заявили, що CAPSTONE правильно завершив корекцію курсу та рухається до призначеної мети — виходу на орбіту Місяця.

Але повного контролю над системами супутника у фахівців на Землі все ще немає, і вони намагаються його відновити, а також інженери розбираються з причинами проблем, які виникли в супутника. У NASA сподіваються, що найближчими днями їм вдасться врятувати місію вартістю 30 млн доларів.

Уперше проблеми в супутника CAPSTONE виникли лише через 6 днів після запуску в космос, як уже писав Фокус. Але пізніше NASA вдалося зв'язатися з космічним апаратом, і він продовжив свою місію.

Фокус також писав, що NASA визначилося з новою датою запуску місії Artemis 1 на Місяць. Якщо все піде за планом і не буде нових технічних проблем із ракетою SLS, то старт відбудеться вже наприкінці вересня.

Якщо говорити про проблеми з космічними апаратами, то Фокус уже писав про те, що ракета компанії Blue Origin вибухнула в повітрі лише за хвилину після старту.