Місія на Місяць під загрозою: NASA втратило зв'язок із дуже важливим космічним апаратом

Через 6 днів після запуску в космос перестав виходити зв'язок супутник, який повинен перевірити стабільність орбіти нової космічної станції.

28 червня цього року новий супутник NASA під назвою CAPSTONE вирушив у космос, щоб провести перевірку відповідності орбіти майбутньої місячної космічної станції Gateway попереднім розрахункам учених. Але 4 липня супутник перестав підтримувати зв'язок із мережею далекого космічного зв'язку NASA, який призначений у тому числі й для управління космічними апаратами, повідомляє New Atlas.

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Невеликий супутник CAPSTONE вагою 25 кг успішно стартував на борту ракети "Електрон" компанії Rocket Lab зі стартового майданчика в Новій Зеландії 28 червня. За 6 днів польоту третій ступінь ракети "Електрон" під назвою "Фотон" здійснив 7 запусків двигуна, щоб зрештою супутник CAPSTONE вирушив із низької навколоземної орбіти в чотиримісячний політ у навколомісячний простір. Саме після відокремлення супутника від ракети ц сталася втрата зв'язку з NASA.

[ + – ] Невеликий супутник CAPSTONE вагою 25 кг успішно стартував на борту ракети "Електрон" компанії Rocket Lab зі стартового майданчика в Новій Зеландії 28 червня Фото: NASA

За даними NASA, супутник має достатньо палива, щоб кілька днів просто летіти в космосі до того моменту, як учені на Землі зможуть вирішити проблеми зі зв'язком і відкоригувати траєкторію польоту.

Головним завданням супутника CAPSTONE, після того, як він дістанеться точки призначення в навколомісячному просторі, є перевірка стабільності раніше розрахованої орбіти для майбутньої космічної станції біля Місяця під назвою Gateway. Для цього супутникові знадобиться 9 місяців польоту в космосі. Саму орбітальну станцію планують ввести в експлуатацію вже наприкінці 2024 року.

[ + – ] Головним завданням супутника CAPSTONE, після того, як він дістанеться точки призначення в навколомісячному просторі, є перевірка стабільності раніше розрахованої орбіти для майбутньої космічної станції біля Місяця під назвою Gateway Фото: NASA

Досі стабільність орбіти місячної космічної станції перевіряли лише за допомогою комп'ютерних моделей. Якщо супутник підтвердить, що розрахунки вчених правильні, то нова орбітальна станція стане космічним аванпостом для місій NASA на Місяць і навіть Марс.

Фокус уже писав про запуск супутника та про переваги, які матиме нова станція Gateway.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA зміг сфотографувати дивовижне видовище — сонячне затемнення, коли Місяць ненадовго частково перекрив собою нашу зірку.

Як уже писав Фокус, американське космічне агентство шукає можливості позбутися залежності від Росії на МКС. Наразі саме російські вантажні кораблі забезпечують стабільну орбіту станції. Але NASA використало інший космічний корабель для корекції орбіти МКС.

Нагадуємо, що колишній астронавт NASA Скотт Келлі заявив, що американці не працюватимуть із РФ над майбутніми космічними місіями.