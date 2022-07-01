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Місячні гори у всій красі: зонд NASA зробив знімок сонячного затемнення зблизька (фото)

Юлія Чайка
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сонячне затемнення, Сонце, Місяць, фото
Зображене Обсерваторією сонячної динаміки сонячне затемнення

Також на нових знімках можна помітити горби та нерівності супутника, які були ідентифіковані як частина гірських хребтів Лейбніц і Дерфель.

Днями космічний апарат NASA Обсерваторія сонячної динаміки зробив чудові знімки часткового сонячного затемнення, пише Daily Mail.

Проходження тривало приблизно 35 хвилин, і на піку Місяць покривав 67% вогняної кулі. Космічна обсерваторія зробила серію зображень цієї події, де були показані місячні гори, освітлені сонячним вогнем. На поверхні Місяця, повз який пролітав апарат, можна також помітити горби і нерівності. Вони були ідентифіковані як частина гірських хребтів Лейбніц і Дерфель.

сонячне затемнення, Сонце, Місяць, фото
Проходження тривало приблизно 35 хвилин

"Розглянувши детально фото я порівняв зображення Місяця, що рухається за Сонцем із топографічною картою, отриманою автоматичною міжпланетною станцією NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Унаслідок біля південного полюса Місяця мені вдалося ідентифікувати гірські хребти Лейбніца і Дерфеля", — розповів учений.

сонячне затемнення, Сонце, Місяць, фото
На піку Місяць покрив 67% вогняної кулі

Запущена в 2010 році Обсерваторія сонячної динаміки НАСА проводить спостереження за Сонцем за допомогою флоту космічних апаратів, роблячи знімки кожні 0,75 секунди. Він також вивчає магнітне поле Сонця, атмосферу, сонячні плями й інші аспекти, що впливають на активність протягом 11-річного сонячного циклу.

місячні гори, Сонце, Місяць, затемнення, фото
Місячні гори на тлі сонця під час затемнення

Нагадаємо, що раніше вчені розробили найдокладнішу в світі карту геологічних особливостей поверхні Місяця. Як зазначають дослідники, нова карта показує геологічні особливості супутника Землі в масштабі 1:2 500 000. На їхню думку, головною особливістю і перевагою карти є той факт, що в майбутньому її можна буде використовувати для посадки як безпілотних апаратів, так і пілотованих космічних кораблів, у найкращих місцях супутника.

Також астрономи назвали найхолодніше місце в нашій Сонячній системі. Багато хто може подумати, що сюди варто віднести найвіддаленіші від Сонця планети — Уран і Нептун. Однак, як показало нещодавнє дослідження, одними з найхолодніших місць у Сонячній системі є "постійно затінені регіони" (PSR) на Місяці.