Астрономи назвали найхолодніше місце у Сонячній системі

Багато людей можуть подумати, що найбільш холодними є Уран або Нептун, тобто найвіддаленіші від Сонця планети. Але, як з'ясувалося, ця крижана ділянка знаходиться близько до Землі.

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Найхолоднішим місцем Землі є східна частина Землі Королеви Мод в Антарктиді. Тут у деяких віддалених районах температура може опускатися до мінус 92°C. Однак за межами нашої планети є місця, порівняно з якими Земля Королеви Мод може здатися неймовірно теплим місцем, пише Grunge.

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Уран — найхолодніша з восьми планет, середня температура якої трохи нижче, ніж у Нептуна, хоча він і ближче до Сонця, ніж Нептун (Сонячна система не завжди дотримується логіки). Середня температура на Урані становить мінус 195°C, тоді як Землі 14°C.

[ + – ] Уран є найхолоднішою з восьми планет, середня температура якої трохи нижча, ніж у Нептуна

Однак космічний простір — досить просторе місце, тому цілком логічно припустити, що Уран — не найхолодніший об'єкт Сонячної системи.

Дійсно, пронизливо холодний крижаний гігант — одне з найменш гостинних місць у Сонячній системі. Такі температури у поєднанні з тим фактом, що Уран має атмосферу, яка складається з гелію, водню та метану, означають, що там ніщо не зможе вижити. Тим не менш, на нашому Місяці можуть бути ділянки з нижчими температурами.

Найхолодніше місце у Сонячній системі

У процесі недавнього дослідження учені С. Бірн та П. О'Браєн з Університету Арізони з'ясували, що "постійно затінені регіони" (PSR) на Місяці є одними з найхолодніших місць у Сонячній системі. Причому ці галузі були вкриті сонячним теплом протягом мільярдів років.

[ + – ] Постійно затінені регіони (PSR) — це райони поблизу північного та південного полюсів Місяця, яких ніколи не торкаються промені прямого сонячного світла

Постійно затінені регіони — це райони поблизу північного та південного полюсів Місяця, які ніколи не одержують прямого сонячного світла і тому дуже холодні. Вони нагріваються лише відбитим теплом, але це тепло неспроможне досягти деяких регіонів.

Впадини всередині постійно затінених регіонів захищені не лише від прямого сонячного освітлення, а й від вторинних джерел тепла. А це означає, що такі западини можуть бути найхолоднішими ділянками у Сонячній системі. Як показало дослідження, у цих місцях температура може досягати мінус 248°C або навіть нижче.

Єдиний регіон, який перевершує цей надмірний холод, — загадкова хмара Оорта — величезна віддалена ділянка, яку NASA описує як сферичну ділянку, що складається з крижаних шматків космічного сміття розміром з гору. За даними вчених, температура поверхні становить приблизно мінус 268°C.

[ + – ] Гіпотетична сферична ділянка Сонячної системи — хмара Оорта

Проте інструментально існування хмари Оорта поки що не підтверджено, хоча багато непрямих фактів свідчить про її існування.

Нагадаємо, що раніше вчені змогли дізнатися, чому в Нептуна й Урана різні відтінки блакитного. Як з'ясувалося, вся справа в серпанку, що покриває Уран, через що той здається тьмянішим. Однак коли експерти прибрали зі спостережних моделей цей серпанок, Уран став такого ж блакитного кольору, як і Нептун.