Несхожі близнюки. Астрономи з'ясували, чому Нептун та Уран мають різні відтінки

Незважаючи на те, що в крижаних гігантів багато спільного, враховуючи подібні маси, розміри та склад атмосфер, їхній зовнішній вигляд помітно відрізняється.

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Протягом багатьох років учені ламали голову, намагаючись з'ясувати, чому Нептун має темніший блакитний колір, ніж Уран. Насправді, ці дві планети багато в чому схожі, через що багато хто називає їх близнюками, пише BGR.

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Однак, незважаючи на всі подібності, Уран завжди виглядав трохи знебарвленим порівняно із сусідом. Тепер учені нарешті знайшли причину.

Чому в Нептуна й Урана різний відтінок блакитного?

Протягом десятиліть астрономи розмірковували про схожість та відмінності між двома крижаними гігантами нашої Сонячної системи. Оскільки це найвіддаленіші від нашого Сонця планети, вивчити їх досконало не так просто.

[ + – ] Нептун — восьма і найдальша від Сонця планета Сонячної системи

Космічний корабель NASA Вояджер-2 пролетів повз планети у 1980-х роках, зробивши перше детальне зображення двох планет поруч один з одним. З того часу експерти намагаються з'ясувати, чому в Нептуна темніший відтінок блакитного, ніж в Урана. Так, на їхню думку, різниця у кольорі настільки разюча через атмосферні умови.

Висновки фахівців ґрунтуються на спостереженнях, зібраних космічними та наземними телескопами. Для створення нової моделі, заснованої на спостереженнях за двома крижаними гігантами, вони використовували телескоп Gemini North, телескоп IRTF, а також Габбл.

Потім фахівці порівняли атмосферні умови та властивості цих двох об'єктів. Ґрунтуючись на цих порівняннях, дослідники зазначили, що Нептун більш блакитний, ніж Уран, через серпанок, який покриває останній. Цей серпанок також існує на Нептуні. Проте на Урані він товстіший, бо атмосфера планети його не розсіює.

Вилучивши серпанок зі спостережних моделей, учені побачили Уран і Нептун одного й того ж блакитного кольору.

Ближче знайомство

[ + – ] Уран – планета Сонячної системи, сьома за віддаленістю від Сонця

Але крім відмінностей у кольорі, крижані гіганти містять й інші таємниці. Так, наприклад, експерти мають докази і того, що колись у далекому минулому Уран був зруйнований масивним об'єктом.

За допомогою більш поглиблених досліджень учені могли б дізнатися більше про цю катастрофу, а також те, що її викликало. Ну і, звичайно, просто цікаво дізнатися, що робить ці крижані гіганти такими, якими вони є. І хоча нам відомо, що їхнє розташування щодо Сонця грає певну роль, проте можливість більш детального вивчення їхньої атмосфери могла б розповісти ще більше.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, скільки часу знадобиться людині для того, щоб досягти Нептуна. Так, космічному кораблю з астронавтами потрібно буде витратити понад 12 років. Причому наразі наука ще не розробила технології, яка б дозволила людині вижити в космосі так довго.