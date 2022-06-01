Непохожие близнецы. Астрономы выяснили, почему Нептун и Уран имеют разные оттенки

Несмотря на то, что у ледяных гигантов много общего, включая схожие массы, размеры и состав атмосфер, их внешний вид заметно различается.

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В течение многих лет ученые ломали голову, пытаясь выяснить, почему Нептун имеет более темный голубой цвет, чем Уран. На самом деле, эти две планеты во многом похожи, из-за чего многие называют их близнецами, пишет BGR.

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Однако, несмотря на все сходства, Уран всегда выглядел немного обесцвеченным по сравнению с соседом. Теперь ученые наконец-то нашли причину.

Почему у Нептуна и Урана разный оттенок голубого?

В течение десятилетий астрономы размышляли о сходстве и различиях между двумя ледяными гигантами нашей Солнечной системы. Поскольку это самые удаленные от нашего Солнца планеты, изучить их досконально не так-то просто.

[ + – ] Нептун — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы

Космический корабль NASA Вояджер-2 пролетел мимо планет в 1980-х годах, сделав первое детальное изображение двух планет рядом друг с другом. С тех пор эксперты пытаются выяснить, почему у Нептуна более темный оттенок голубого, чем у Урана. Так, по их мнению, разница в цвете настолько разительна из-за атмосферных условий.

Выводы специалистов основаны на наблюдениях, собранных космическими и наземными телескопами. Чтобы создать новую модель, основанную на наблюдениях за двумя ледяными гигантами, они использовали телескоп Gemini North, телескоп IRTF, а также Хаббл.

Затем специалисты сравнили атмосферные условия и свойства этих двух объектов. Основываясь на этих сравнениях, исследователи отметили, что Нептун более голубой, чем Уран, из-за дымки, которая покрывает последний. Эта дымка также существует на Нептуне. Однако на Уране она толще, потому что атмосфера планеты ее не рассеивает.

Удалив дымку из наблюдательных моделей, ученые увидели Уран и Нептун одного и того же голубого цвета.

Более близкое знакомство

[ + – ] Уран - планета Солнечной системы, седьмая по удаленности от Солнца

Но помимо различий в цвете, ледяные гиганты таят и другие тайны. Так, например, у экспертов есть доказательства и того, что когда-то в далеком прошлом Уран был разрушен массивным объектом.

С помощью более углубленных исследований ученые могли бы узнать больше об этой катастрофе, а также о том, что ее вызвало. Ну и, конечно, просто любопытно узнать, что делает эти ледяные гиганты такими, какими они есть. И хотя нам известно, что их расположение по отношению к Солнцу играет определенную роль, однако возможность более детального изучения их атмосферы могла бы рассказать еще больше.

Напомним, что ранее исследователи рассказали, сколько времени понадобится человеку для того, чтобы достичь Нептун. Так, космическому кораблю с астронавтами необходимо будет потратить более 12 лет. Причем на данный момент наука еще не разработала технологии, которая позволила бы человеку выжить в космосе так долго.