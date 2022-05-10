UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Астрономы рассказали, сколько лет потребуется человеку для полета на Нептун

Юлия Чайка
405
газовый гигант Нептун, космос, фото
Нептун также очень огромная планета, почти в четыре раза больше Земли, и не очень дружелюбная к человеку

Далекий газовый гигант до сих пор остается настоящей загадкой, поэтому неудивительно, что многие астрономы мечтают на него попасть и детально изучить.

Теперь, когда Плутон прировняли к карликовой планете, Нептун стал самой далекой планетой от Солнца. На самом деле газовый гигант находится так далеко, что солнечному свету требуется более 4 часов, чтобы достичь его, в то время как путь до Земли занимает всего 8 минут, пишет Grunge.

Нептун также очень огромная планета, почти в четыре раза больше Земли, и не очень дружелюбная к человеку:

  • Во-первых, здесь достаточно ветрено. В то время как самые сильные ветры на Земле достигают около 400 км /час, ветры на Нептуне могут достигать скорости до 1900 км/ час. Более того, это не привычные для нас ветры, а замороженные порывы водорода, гелия и метана.
  • Во-вторых, на Нептуне холодно: температура в верхних слоях атмосферы колеблется от -151 °C до 165 °C, в зависимости от погоды.
  • В-третьих, атмосфера Нептуна состоит из газовых облаков, за которыми следует лед, а затем еще больше газов. Это означает, что если бы вы попали на Нептун, то просто провалились бы сквозь него, пока, в конце концов, не достигли бы относительно небольшого ядра планеты, которое по размеру похоже на земное. Иными словами, Нептун просто не может поддерживать жизнь.
планеты Солнечной системы, космос, фото
Планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун

Но, что если бы астрономам каким-то чудом удалось достичь газового гиганта? Сколько бы времени это заняло?

Поскольку Нептун не очень удобен для посадки, лучшее, что могут сделать ученые, — это подлететь к нему поближе и наблюдать издалека. Но даже это не так просто.

Нептун находится примерно в 4,3 млрд км от Земли. Когда вы преобразуете это расстояние во время, вы получите очень и очень долгое космическое путешествие.

Космический зонд NASA "Вояджер-2" покинул Землю в 1977 году в попытке достичь далеких планет и собрать информацию. 12 лет спустя, в 1989 году, "Вояджер-2" подлетел достаточно близко к Нептуну, чтобы сделать несколько захватывающих фотографий далекого газового гиганта. Но вот идея того, что пилотируемый космический корабль когда-нибудь долетит до Нептуна — крайне маловероятна.

Нептун, космос, Солнце, Земля, фото
Идея того, что пилотируемый космический корабль когда-нибудь долетит до Нептуна — крайне маловероятна

По мнению ученых, чтобы достичь Нептуна, космическому кораблю с астронавтами потребуется более 12 лет, и в настоящее время не существует технологии, позволяющей человеку выжить в космосе так долго.

Тем не менее, эксперты считают, что понимание таких ледяных планет как Нептун, может предоставить информацию, которая поможет ученым лучше понять саму Вселенную в целом.

Хотя маловероятно, что пилотируемые космические полеты достигнут Нептуна в ближайшем будущем, в настоящее время исследователи готовят две космические миссии, которые включают Нептун в свой маршрут. Первую из них организует Китай, и она пройдет по траектории, схожей с "Вояджером-2", пролетит близко к Нептуну, а затем продолжит путь. Вторая, разработанная NASA и названная Trident, пролетит мимо спутника Нептуна — Тритона в надежде обнаружить подземный океан.