Астрономы рассказали, сколько лет потребуется человеку для полета на Нептун

Далекий газовый гигант до сих пор остается настоящей загадкой, поэтому неудивительно, что многие астрономы мечтают на него попасть и детально изучить.

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Теперь, когда Плутон прировняли к карликовой планете, Нептун стал самой далекой планетой от Солнца. На самом деле газовый гигант находится так далеко, что солнечному свету требуется более 4 часов, чтобы достичь его, в то время как путь до Земли занимает всего 8 минут, пишет Grunge.

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Нептун также очень огромная планета, почти в четыре раза больше Земли, и не очень дружелюбная к человеку:

Во-первых, здесь достаточно ветрено. В то время как самые сильные ветры на Земле достигают около 400 км /час, ветры на Нептуне могут достигать скорости до 1900 км/ час. Более того, это не привычные для нас ветры, а замороженные порывы водорода, гелия и метана.

Во-вторых, на Нептуне холодно: температура в верхних слоях атмосферы колеблется от -151 °C до 165 °C, в зависимости от погоды.

В-третьих, атмосфера Нептуна состоит из газовых облаков, за которыми следует лед, а затем еще больше газов. Это означает, что если бы вы попали на Нептун, то просто провалились бы сквозь него, пока, в конце концов, не достигли бы относительно небольшого ядра планеты, которое по размеру похоже на земное. Иными словами, Нептун просто не может поддерживать жизнь.

[ + – ] Планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун

Но, что если бы астрономам каким-то чудом удалось достичь газового гиганта? Сколько бы времени это заняло?

Поскольку Нептун не очень удобен для посадки, лучшее, что могут сделать ученые, — это подлететь к нему поближе и наблюдать издалека. Но даже это не так просто.

Нептун находится примерно в 4,3 млрд км от Земли. Когда вы преобразуете это расстояние во время, вы получите очень и очень долгое космическое путешествие.

Космический зонд NASA "Вояджер-2" покинул Землю в 1977 году в попытке достичь далеких планет и собрать информацию. 12 лет спустя, в 1989 году, "Вояджер-2" подлетел достаточно близко к Нептуну, чтобы сделать несколько захватывающих фотографий далекого газового гиганта. Но вот идея того, что пилотируемый космический корабль когда-нибудь долетит до Нептуна — крайне маловероятна.

[ + – ] Идея того, что пилотируемый космический корабль когда-нибудь долетит до Нептуна — крайне маловероятна

По мнению ученых, чтобы достичь Нептуна, космическому кораблю с астронавтами потребуется более 12 лет, и в настоящее время не существует технологии, позволяющей человеку выжить в космосе так долго.

Тем не менее, эксперты считают, что понимание таких ледяных планет как Нептун, может предоставить информацию, которая поможет ученым лучше понять саму Вселенную в целом.

Хотя маловероятно, что пилотируемые космические полеты достигнут Нептуна в ближайшем будущем, в настоящее время исследователи готовят две космические миссии, которые включают Нептун в свой маршрут. Первую из них организует Китай, и она пройдет по траектории, схожей с "Вояджером-2", пролетит близко к Нептуну, а затем продолжит путь. Вторая, разработанная NASA и названная Trident, пролетит мимо спутника Нептуна — Тритона в надежде обнаружить подземный океан.