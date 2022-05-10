Астрономи розповіли, скільки років потрібно людині для польоту на Нептун

Далекий газовий гігант досі залишається справжньою загадкою, тому не дивно, що багато астрономів мріють на нього потрапити й детально вивчити.

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Тепер, коли Плутон прирівняли до карликової планети, Нептун став найвіддаленішою планетою від Сонця. Насправді газовий гігант розташований так далеко, що сонячному світлу потрібно понад 4 години, щоб досягти його, тоді як шлях до Землі займає всього 8 хвилин, пише Grunge.

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Нептун також дуже величезна планета, майже вчетверо більша за Землю, і не дуже доброзичлива до людини:

По-перше, тут досить вітряно. Тоді як найсильніші вітри на Землі досягають близько 400 км/год, вітри на Нептуні можуть досягати швидкості до 1900 км/год. Крім того, це не звичні для нас вітри, а заморожені пориви водню, гелію та метану.

По-друге, на Нептуні холодно: температура у верхніх шарах атмосфери коливається від -151°C до 165°C, залежно від погоди.

По-третє, атмосфера Нептуна складається з газових хмар, за якими слідує лід, а потім ще більше газів. Це означає, що якби ви потрапили на Нептун, то просто провалилися б крізь нього, поки не досягли б відносно невеликого ядра планети, яке за розміром схоже на земне. Іншими словами, Нептун просто не може підтримувати життя.

[ + – ] Планети Сонячної системи: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун

Але що, якби астрономам якимось дивом вдалося долетіти до газового гіганта? Скільки часу це зайняло б?

Оскільки Нептун не дуже зручний для посадки, найкраще, що можуть зробити вчені — це підлетіти до нього ближче та спостерігати здалеку. Але це не так просто.

Нептун розташований приблизно за 4,3 млрд км від Землі. Коли ви перетворите цю відстань на час, ви отримаєте дуже довгу космічну подорож.

Космічний зонд NASA "Вояджер-2" залишив Землю в 1977 році в спробі досягти далеких планет і зібрати інформацію. Через 12 років, у 1989 році, "Вояджер-2" підлетів досить близько до Нептуна, щоб зробити кілька захопливих фотографій далекого газового гіганта. Але ось ідея того, що пілотований космічний корабель колись долетить до Нептуна, вкрай малоймовірна.

[ + – ] Ідея того, що пілотований космічний корабель колись долетить до Нептуна, вкрай малоймовірна

На думку вчених, щоб досягти Нептуна, космічному кораблю з астронавтами потрібно понад 12 років, і зараз не існує технології, яка дозволяє людині вижити в космосі так довго.

Проте експерти вважають, що розуміння таких крижаних планет як Нептун може надати інформацію, яка допоможе вченим краще зрозуміти сам Усесвіт загалом.

Хоча малоймовірно, що пілотовані космічні польоти досягнуть Нептуна найближчим часом, нині дослідники готують дві космічні місії, які включають Нептун у свій маршрут. Першу з них організує Китай, і вона пройде траєкторією, схожою на траєкторі "Вояджера-2", пролетить близько до Нептуна, а потім продовжить шлях. Друга, розроблена NASA та названа Trident, пролетить повз супутник Нептуна, Тритон, у надії виявити підземний океан.