Лунные горы во всей красе: зонд NASA сделал снимок солнечного затмения вблизи (фото)

Также на новых снимках можно заметить бугры и неровности спутника, которые были идентифицированы как часть горных хребтов Лейбниц и Дерфель.

На днях космический аппарат NASA Обсерватория солнечной динамики сделал потрясающие снимки частичного солнечного затмения, пишет Daily Mail.

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Прохождение длилось около 35 минут, и на пике Луна покрывала 67% огненного шара. Космическая обсерватория сделала серию изображений этого события, на которых были показаны лунные горы, освещенные солнечным огнем. На поверхности Луны, мимо которой пролетал аппарат, можно также заметить бугры и неровности. Они были идентифицированы как часть горных хребтов Лейбниц и Дерфель.

[ + – ] Прохождение длилось около 35 минут

"Рассмотрев детально фотографии я сравнил изображения Луны, движущейся по Солнцу с топографической картой, полученной автоматической межпланетной станцией NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. В результате возле южного полюса Луны мне удалось идентифицировать горные хребты Лейбница и Дерфеля", — рассказал ученый Патрисио Леон.

[ + – ] На пике Луна покрыла 67% огненного шара

Запущенная в 2010 году, Обсерватория солнечной динамики НАСА проводит наблюдения за Солнцем с помощью флота космических аппаратов, делая снимки каждые 0,75 секунды. Он также изучает магнитное поле Солнца, атмосферу, солнечные пятна и другие аспекты, влияющие на активность в течение 11-летнего солнечного цикла.

[ + – ] Лунные горы на фоне солнца во время затмения

Напомним, что ранее ученые разработали самую детальную в мире карту геологических особенностей поверхности Луны. Как отмечают исследователи, новая карта показывает геологические особенности спутника Земли в масштабе 1:2 500 000. По их мнению, главной особенностью и преимуществом карты является тот факт, что в будущем ее можно будет использовать для посадки как беспилотных аппаратов, так и пилотируемых космических кораблей, в лучших местах спутника.

Также астрономы назвали самое холодное место в нашей Солнечней системе. Многие могут подумать, что сюда стоит отнести самые отдаленные от Солнца планеты — Уран и Нептун. Однако, как показало недавнее исследование, одними из самых холодных мест в Солнечной системе являются "постоянно затененные регионы" (PSR) на Луне.