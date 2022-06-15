Поселенцы не заблудятся. Китайские ученые создали первую самую детальную карту Луны

Новая карта показывает геологические особенности спутника Земли в масштабе 1:2 500 000.

Ученые из Китайской академии наук создали первую самую детализированную карту поверхности Луны в масштабе 1 к 2,5 млн. Это уже не первая детальная карта поверхности нашего спутника, но первая созданная с таким высочайшим разрешением, сообщает Space.

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Китайские ученые создали самую подробную карту геологических особенностей поверхности Луны используя данные орбитальных и посадочных космических аппаратов. В основном ученые использовали информацию китайских космических миссий, которые начали изучать Луну с 2004 года.

[ + – ] Ученые из Китайской академии наук создали первую самую детализированную карту поверхности Луны в масштабе 1 к 2,5 млн. Это уже не первая детальная карта поверхности нашего спутника, но первая созданная с таким высочайшим разрешением Фото: NASA

К этим данным китайские ученые добавили информацию, которую собрали космические аппараты США, Японии и Индии. Ученые считают, что эту новую карту можно использовать для того, чтобы в будущем выбирать лучшие места для посадки как беспилотных аппаратов, так и пилотируемых космических кораблей, а также для дальнейшего изучение особенностей спутника Земли.

Подробная карта лунного рельефа включает данные о всех известных на сегодня кратерах, ударных бассейнах, разных типах горных пород и других структур на поверхности. По словам ученых, это первая на сегодня самая подробная карта Луны, созданная в масштабе 1:2 500 000.

[ + – ] Подробная карта лунного рельефа включает данные о всех известных на сегодня кратерах, ударных бассейнах, разных типах горных пород и других структур на поверхности. По словам ученых, это первая на сегодня самая подробная карта Луны, созданная в масштабе 1:2 500 000 Фото: space.com

Проект по созданию самой подробной карты Луны начали Оуян Цзыюаь и Лю Цзяньчжун со своими коллегами из китайской академии наук еще в 2012 году. Все это время они собирали поступающие все новые и новые данные, чтобы собрать их воедино.

По словам ученых, эта карта показывает состав и структуру поверхности Луны, а также показывает эволюцию лунной поверхности в условиях магматических процессов, катастрофических ударов и вулканической активности. Новая карта включает в себя 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов горных пород и 14 типов различных структур на поверхности Луны.

[ + – ] По словам ученых, эта карта показывает состав и структуру поверхности Луны, а также показывает эволюцию лунной поверхности в условиях магматических процессов, катастрофических ударов и вулканической активности. Новая карта включает в себя 12 341 ударный кратер, 81 ударный бассейн, 17 типов горных пород и 14 типов различных структур на поверхности Луны Фото: space.com

Для создания этой карты ученые использовали проекцию Мольвейде. Это псевдоцилиндрическая проекция, которая показывает объект в виде эллипса с соотношением осей 2:1. Чтобы создать такую карту в масштабе 1 к 2,5 миллиона, ученые сначала разделили Луну на 30 четырехугольников и нанесли их на карту по отдельности, а затем соединили все четырехугольники вместе.

По словам китайских ученых, до этого в США уже создавали региональные карты Луны на основе данных, полученных из миссий "Аполлон". Также американские ученые в 2020 году создали новую карту, которая включала в себя все данные предыдущих американских исследований Луны. Но эта карта имеет больший масштаб – 1:5 000 000.

Фокус уже писал о том, что NASA изучит холмы на Луне, чья природа пока необъяснима. Эти холмы не дают покоя ученым с начала 19 века, когда их только обнаружили.

Напоминаем, что NASA впервые проведет испытание новой навигационной системы на Луне, которая очень похожа на работу GPS на Земле. Что самое интересное, то новая система будет использовать сигналы с околоземных спутников.