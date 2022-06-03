Наподобие GPS. NASA впервые испытает навигационную систему на Луне

Новая система будет работать по тому же принципу, что и на Земле и даже использовать данные земных орбитальных спутников.

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Для того, чтобы навигация на Луне была более точной и безопасной, в NASA планируют испытать новую навигационную систему на спутнике Земли уже в 2024 году. Эта система поможет ориентироваться не только астронавтам на Луне, но и приближающимся к ней космическим кораблям, сообщает Gizmodo.

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Учитывая тот факт, что программа Artemis, в рамках которой NASA хочет вернуться на Луну и обеспечить там долговременное присутствие человека, набирает обороты, космическое агентство думает над тем, как обеспечить на Луне точную и безопасную навигацию.

Новая навигационная система на Луне начнет работу в 2024 году

Уже в этом году состоится первый испытательный полет ракеты Space Launch System, которая в 2024 году должна будет с экипажем облететь Луну, а уже в 2025 или в 2026 годах обеспечить высадку человека на спутник Земли. Об этой миссии и о текущих планах по освоению США космоса уже писал Фокус. Для того, чтобы космический корабль и сами астронавты на Луне могли правильно ориентироваться в пространстве в NASA хотят испытать новую лунную навигационную систему в 2024 году.

Эта навигационная система будет доставлена на Луну с помощью посадочного аппарата Blue Ghost от компании Firefly Aerospace. Эта система будет использовать сигналы Глобальной навигационной спутниковой системы Земли (ГНСС), то есть спутников, которые находятся на орбите нашей планеты. На данный момент самыми популярными спутниковыми системами являются американская GPS, российская ГЛОНАСС и китайская "Бэйдоу". Хотя услугами первой пользуются больше всего в мире.

[ + – ] Лунная навигационная система будет использовать сигналы Глобальной навигационной спутниковой системы Земли (ГНСС), то есть спутников, которые находятся на орбите нашей планеты Фото: wikipedia

Принцип работы таких систем прост: группировки спутников на орбите передают сигналы на приемники на Земле, благодаря чему как обычные люди, так и транспортные средства, и другие аппараты получают необходимые навигационные данные.

Специальный приемник сигнала LuGRE

Таким же образом должна будет работать и лунная навигационная система. Сигналы с околоземных спутников будет принимать специальный приемник LuGRE, который и будет доставлен на Луну. Созданный NASA, совместно с Итальянским космическим агентством, приемник навигационного сигнала на Луне будет получать его от системы GPS, а также от европейской системы Galileo.

[ + – ] Приемник LuGRE доставит на Луну посадочный аппарат Blue Ghost от компании Firefly Aerospace Фото: NASA

LuGRE впервые в истории предоставит навигационные данные как для космических кораблей во время полета на Луну, так и для астронавтов на ее поверхности. После того, как LuGRE будет доставлен на Луну, он в течение как минимум 12 дней будет собирать необходимые навигационные данные. В NASA хотят использовать полученный опыт для разработки будущих более совершенных навигационных система на Луне.

"Мы выходим за рамки того, для чего создавалась земная ГНСС. Теперь сигналы этих спутников мы будем использовать для более точной и безопасной навигации на Луне и в окололунном пространстве", — говорит Дж. Дж. Миллер из NASA.

Согласно заявлению космического агентства, система ГНСС уже несколько лет используется для помощи не только на Земле, но и в космосе. Навигационные данные теперь можно получить на высоте от 2800 до 35 000 км над поверхностью Земли. В 2016 году спутники миссии NASA Magnitospheric Multiscale Mission, которые изучают магнитосферу Земли, использовали данные GPS на рекордной высоте в 70 000 км.

Также Фокус писал о том, что NASA совместно с компаниями партнерами, занимается созданием портативной навигационной системы, которая позволит астронавтам ориентироваться на поверхности Луны и создавать лунные карты.