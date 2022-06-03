На зразок GPS. NASA вперше випробує навігаційну систему на Місяці

Нова система працюватиме за тим самим принципом, що і на Землі й навіть використовуватиме дані земних орбітальних супутників.

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Для того, щоб навігація на Місяці була точнішою та безпечнішою, у NASA планують випробувати нову навігаційну систему на супутнику Землі вже у 2024 році. Ця система допоможе орієнтуватися не тільки астронавтам на Місяці, а й космічним кораблям, що наближаються до неї, повідомляє Gizmodo.

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Враховуючи той факт, що програма Artemis, в межах якої NASA хоче повернутися на Місяць та забезпечити там довготривалу присутність людини, набирає обертів, космічне агентство думає над тим, як забезпечити на Місяці точну та безпечну навігацію.

Нова навігаційна система на Місяці розпочне роботу у 2024 році

Уже цього року відбудеться перший випробувальний політ ракети Space Launch System, яка у 2024 році повинна буде з екіпажем облетіти Місяць, а вже у 2025 чи 2026 роках забезпечити висадку людини на супутник Землі. Про цю місію та про поточні плани щодо освоєння США космосу вже писав Фокус. Для того, щоб космічний корабель і самі астронавти на Місяці могли правильно орієнтуватися в просторі в NASA, хочуть випробувати нову навігаційну систему у 2024 році.

Цю навігаційну систему доставлять на місяць за допомогою посадкового апарату Blue Ghost від компанії Firefly Aerospace. Ця система використовуватиме сигнали Глобальної навігаційної супутникової системи Землі (ГНСС), тобто супутників, що знаходяться на орбіті нашої планети. Зараз найпопулярнішими супутниковими системами є американська GPS, російська ГЛОНАСС та китайська "Бейдоу". Хоча послугами першої користуються найбільше у світі.

[ + – ] Місячна навігаційна система використовуватиме сигнали Глобальної навігаційної супутникової системи Землі (ГНСС), тобто супутників, що знаходяться на орбіті нашої планети Фото: wikipedia

Принцип роботи таких систем простий: групи супутників на орбіті передають сигнали на приймачі на Землі, завдяки чому як звичайні люди, так і транспортні засоби та інші апарати отримують необхідні навігаційні дані.

Спеціальний приймач сигналу LuGRE

Так само має працювати й місячна навігаційна система. Сигнали з навколоземних супутників прийматиме спеціальний приймач LuGRE, який доставлять на Місяць. Створений NASA, спільно з Італійським космічним агентством, приймач навігаційного сигналу на Місяці отримуватиме його від системи GPS, а також від європейської системи Galileo.

[ + – ] Приймач LuGRE доставить на Місяць посадковий апарат Blue Ghost від компанії Firefly Aerospace Фото: NASA

LuGRE вперше в історії надасть навігаційні дані як для космічних кораблів під час польоту на Місяць, так і для астронавтів на його поверхні. Після того, як LuGRE доставлять на Місяць, він протягом як мінімум 12 днів збиратиме необхідні навігаційні дані. У NASA хочуть використовувати отриманий досвід для розробки майбутніх досконаліших навігаційних систем на Місяці.

"Ми виходимо за рамки того, для чого створена земна ГНСС. Тепер сигнали цих супутників ми використовуватимемо для більш точної та безпечної навігації на Місяці та в навколомісячному просторі", — говорить Дж. Дж. Міллер з NASA.

Згідно із заявою космічного агентства, систему ДПСС вже кілька років використовують для допомоги не лише на Землі, а й у космосі. Навігаційні дані тепер можна отримати на висоті від 2 800 до 35 000 км над поверхнею Землі. У 2016 році супутники місії NASA Magnitospheric Multiscale Mission, які вивчають магнітосферу Землі, використали дані GPS на рекордній висоті 70 000 км.

Також Фокус писав про те, що NASA спільно з компаніями партнерами займається створенням портативної навігаційної системи, яка дозволить астронавтам орієнтуватися на поверхні Місяця і створювати місячні карти.