За допомогою нового "лазерного рюкзака" астронавти зможуть обійтися без GPS на Місяці

Учені NASA спільно з компаніями-партнерами створили систему дистанційного зондування, яка допоможе знаходити шлях астронавтам і створювати тривимірні карти Місяця.

NASA спільно з компаніями-партнерами Torch Technologies Inc та Aeva Inc створили прототип мобільного лідарного сканера, який використовує лазерний промінь для дослідження місцевості. Цей сканер, розміром із рюкзак, під назвою Kinematic Navigation and Cartography Knapsack (KNaCK) зможе допомогти прокладати маршрути астронавтам і місяцеходам на поверхні Місяця в районі Південного полюса навіть у повній темряві, повідомляє New Atlas.

На Землі ми звикли до того, що за допомогою технології GPS ми завжди можемо визначити своє точне місцезнаходження. Але на Місяці немає GPS. Там навіть немає магнітного поля, а отже, там не працюють навіть звичайні компаси.

Тому нова навігаційна система під назвою KNaCK допоможе переміщатися астронавтам і місяцеходам по поверхні супутника Землі, а також створюватиме високоточні карти місячної поверхні в режимі реального часу навіть у повній темряві.

KNaCK є лазерним лідаром, який використовує лазер для складання правильних маршрутів і картографування. Те, що ця навігаційна система може працювати в темряві, особливо важливо, адже на Південному полюсі Місяця практично завжди темно.

"Цей прилад є геодезичним інструментом, який можна використовувати, як для навігації, так і для наукового картування з дуже високою роздільною здатністю з точністю до сантиметра. Він зможе визначати точні відстані до об'єктів, так само, як і GPS, завдяки чому астронавти на Місяці завжди знатимуть, де вони знаходяться і скільки їм залишилося до кінцевої точки", — каже Майкл Занетті, який очолює проєкт KNaCK у NASA.

Зараз KNaCk проходить випробування у штаті Нью-Мексико й у Космічному центрі імені Кеннеді. За словами Занетті, новий сканер зможе також фіксувати місця, де астронавти виявили якийсь унікальний мінерал чи гірську породу, щоб потім повернутися сюди знову.

Поки "лазерний рюкзак" вагою 18 кг випробовують "на міцність", у NASA вже працюють над тим, щоб значно зменшити цей сканер у розмірах.

"Ми хочемо зробити цей навігаційний апарат розміром із бляшанку для напою, щоб його можна було прикріпити на скафандр астронавта або ж закріпити на місяцеході", — говорить Занетті.