У NASA створили роботів для пошуку інопланетян у Сонячній системі: що відомо (відео)

Учені розпочали випробування маленьких роботів, які повинні будуть шукати позаземне життя на океанічних світах.

Маленькі роботи, призначені для пошуку інопланетного життя на супутнику Юпітера, де під поверхнею ховається океан із рідкої води, почали свою подорож у басейні на Землі, пише Space.

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У NASA створили роботів під назвою Sensing With Independent Microswimmers (SWIM), щоб відправити їх на океанічний супутник Юпітера Європу. Вони повинні будуть шукати ознаки існування життя в солоному підземному океані цього світу. Нещодавно почалися випробування роботів SWIM у басейні Каліфорнійського технологічного інституту, де вони продемонстрували немовірну маневреність.

Вчені вважають, що позаземному життю на Європі, якщо воно там є, як і життю на Землі для існування потрібна вода. Саме маленькі роботи SWIM допоможуть виявити необхідні для життя хімічні умови, а може, й позаземні мікроорганізми.

Поки що під час випробувань використовували прототип робота, який надрукували на 3D-принтері з пластику і зібрали з використанням недорогих двигунів і електроніки. Такі роботи врешті-решт також будуть оснащені бездротовими підводними системами зв'язку для передавання даних і визначення свого місця розташування під час дослідження підземного океану на Європі.

Прототип робота, який використовувався під час випробувань, має довжину 42 см. Робоча версія роботів матиме довжину 12 см.

Прототип робота, який використовувався під час випробувань, має довжину 42 см. Робоча версія роботів матиме довжину 12 см. Фото: NASA

За словами вчених із NASA, підводні роботи загалом являють собою складну конструкцію, тож наразі триває їхнє вдосконалення, перш ніж буде створено серію повноцінних підводних роботів, які вирушать до Європи. Випробування показало, що робот добре впорався із поставленими завданнями у водному середовищі, але водночас вчені побачили, що потрібно ще поліпшити.

Також вчені з NASA тестують роботів SWIM у комп'ютерних симуляціях, які відтворюють тиск і гравітацію, з якими роботи зіткнуться на Європі.

Одним із ключових нововведень, створених для роботів, є крихітний сенсорний чіп, здатний вимірювати температуру, тиск, кислотність, провідність і хімічний склад підземного океану під час пошуку ознак позаземного життя.

Вчені вважають, що в прихованому океані Європи удвічі більше води, ніж у всіх океанах на Землі разом узятих. Тому супутник Юпітера вважається одним із найбільш багатообіцяльних місць у Сонячній системі для пошуку інопланетного життя.

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