Не піддається класифікації: астрономи пояснили природу дуже дивної галактики (фото)

Космічний телескоп Габбл зробив знімок галактики NGC 4694, яка має незвичайні властивості.

На фотографії космічного телескопа Габбл показана дивна галактика під назвою NGC 4694, яка розташована на відстані 54 млн світлових років від нас. Це галактика, яку не можна просто класифікувати, тобто вона не належить до жодного з двох головних видів галактик: еліптичні та спіральні. Але докладне вивчення незвичайних властивостей NGC 4694 дало змогу з'ясувати, якою ж вона є насправді, пише Live Science.

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Чумацький Шлях є спіральною галактикою і такі астрономічні об'єкти мають круглу форму. Спіральні галактики мають чітко виражені спіральні рукави, що виходять з ядра галактики і в них багато міжзоряного газу, необхідного для створення нових зірок. При цьому багато зірок у таких галактиках є відносно молодими і дуже яскравими.

В еліптичних галактиках, які мають форму еліпса або овалу, структура більш однорідна і при цьому в них міститься мало міжзоряного газу, необхідного для появи нових зірок. Основне населення еліптичних галактик — це масивні старі червоні зірки.

Більшу частину відомих галактик у Всесвіті можна віднести до одного з вищевказаних видів таких астрономічних об'єктів. Але галактика NGC 4694 має властивості як еліптичних, так і спіральних галактик, а тому її складно класифікувати.

Галактика NGC 4694 Фото: ESA

З одного боку, галактика NGC 4694 така ж гладка, як еліптичні галактики, і в неї немає спіральних рукавів. При цьому в диску галактики майже не відбувається процес появи нових зірок. З іншого боку, як і у спіральних галактик, у центральних регіонах NGC 4694 більш активно формуються нові зірки. Також, як і спіральні галактики, NGC 4694 наповнена великою кількістю газоподібного водню, який є джерелом для появи нових зірок.

На знімку телескопа Хаббл також видно незвичайні структури, що складаються з червонувато-коричневого пилу, які розкидані по всій галактиці NGC 4694 і беруть свій початок у її ядрі.

Також астрономи з'ясували, що незвичайну галактику оточує хмара з газоподібного водню, і вона створює своєрідний довгий міст, що веде до тьмяної дуже маленької сусідньої галактики під назвою VCC 2062.

Астрономи з Європейського космічного агентства ретельно вивчили фотографію телескопа Габбл і дійшли висновку, що дві галактики перебувають у процесі злиття після зіткнення. За словами вчених, більша галактика NGC 4694 за допомогою своєї гравітації вкрала газоподібний водень у крихітної галактики. Це надало NGC 4694 її унікальну гладку форму без спіральних рукавів, а також спровокувало процес активного створення нових зірок. Виходячи з цього астрономи з'ясували, що таким чином NGC 4694 є лінзоподібною галактикою.

Такий вид галактик — це проміжна стадія еволюції між еліптичними та спіральними галактиками. Лінзовидні галактики мають великий галактичний диск, виступ у його центрі, наповнений зірками, але в них немає яскраво виражених спіральних рукавів, але є більше матеріалу для створення зірок, ніж в еліптичних галактик.

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