Не поддается классификации: астрономы объяснили природу очень странной галактики (фото)

Космический телескоп Хаббл сделал снимок галактики NGC 4694, которая имеет необычные свойства.

На фотографии космического телескопа Хаббл показана странная галактика под названием NGC 4694, которая находится на расстоянии 54 млн световых лет от нас. Это галактика, которую нельзя просто классифицировать, то есть она не принадлежит ни к одному из двух главных видов галактик: эллиптические и спиральные. Но подробное изучение необычных свойств NGC 4694 позволило выяснить, какой же она является на самом деле, пишет Live Science.

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Млечный Путь является спиральной галактикой и такие астрономические объекты имеют круглую форму. Спиральные галактики имеют четко выраженные спиральные рукава, которое выходят из ядра галактики и в них много межзвездного газа, необходимого для создания новых звезд. При этом многие звезды в таких галактиках являются относительно молодыми и очень яркими.

В эллиптических галактиках, которые имеют форму эллипса или овала структура более однородная и при этом в них содержится мало межзвездного газа, необходимого для появления новых звезд. Основное население эллиптических галактик – это массивные старые красные звезды.

Большую часть известных галактик во Вселенной можно отнести к одному из вышеуказанных видов таких астрономических объектов. Но галактика NGC 4694 имеет свойства, как эллиптических, так и спиральных галактик, а потому ее сложно классифицировать.

Галактика NGC 4694 Фото: ESA

С одной стороны, галактика NGC 4694 такая же гладкая, как эллиптические галактики и у нее нет спиральных рукавов. При этом в диске галактики почти не происходит процесс появления новых звезд. С другой стороны, как и у спиральных галактик, в центральных регионах NGC 4694 более активно формируются новые звезды. Также, как и спиральные галактики, NGC 4694 наполнена большим количеством газообразного водорода, который является источником для появления новых звезд.

На снимке телескопа Хаббл также видны необычные структуры, состоящие из красновато-коричневой пыли, которые разбросаны по всей галактике NGC 4694 и берут свое начало в ее ядре.

Также астрономы выяснили, что необычную галактику окружает облако из газообразного водорода и оно создает своеобразный длинный мост, ведущий к тусклой очень маленькой соседней галактике под названием VCC 2062.

Астрономы из Европейского космического агентства тщательно изучили фотографию телескопа Хаббл и пришли к выводу, что две галактики находятся в процессе слияния после столкновения. По словам ученых, более крупная галактика NGC 4694 с помощью своей гравитации украла газообразный водород у крошечной галактики. Это придало NGC 4694 ей уникальную гладкую форму без спиральных рукавов, а также спровоцировало процесс активного создания новых звезд. Исходя из этого астрономы выяснили, что таким образом NGC 4694 является линзовидной галактикой.

Такой вид галактик – это промежуточная стадия эволюции между эллиптическими и спиральными галактиками. Линзовидные галактики имеют большой галактический диск, выступ в его центре, наполненный звездами, но у них нет ярко выраженных спиральных рукавов, но есть больше материала для создания звезд, чем у эллиптических галактик.

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