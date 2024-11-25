В NASA создали роботов для поиска инопланетян в Солнечной системе: что известно (видео)

Ученые начали испытание маленьких роботов, которые должны будут искать внеземную жизнь на океанических мирах.

Маленькие роботы, предназначенные для поиска инопланетной жизни на спутнике Юпитера, где под поверхностью скрывается океан из жидкой воды, начали свое путешествие в бассейне на Земле, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В NASA создали роботов под названием Sensing With Independent Microswimmers (SWIM), чтобы отправить их на океанический спутник Юпитера Европу. Они должны будут искать признаки существования жизни в соленом подземном океане этого мира. Недавно начались испытания роботов SWIM в бассейне Калифорнийского технологического института, где они продемонстрировали впечатляющую маневренность.

Ученые считают, что внеземной жизни на Европе, если она там есть, как и жизни на Земле для существования нужна вода. Именно маленькие роботы SWIM помогут обнаружить необходимые для жизни химические условия, а может и внеземные микроорганизмы.

Пока что во время испытаний использовали прототип робота, который был напечатан на 3D-принтере из пластика и собран с использованием недорогих двигателей и электроники. Такие роботы в конечном итоге также будут оснащены беспроводными подводными системами связи для передачи данных и определения своего местоположения во время исследования подземного океана на Европе.

Прототип робота, который использовался во время испытаний, имеет длину 42 см. Рабочая версия роботов будет иметь длину 12 см.

Прототип робота, который использовался во время испытаний, имеет длину 42 см. Рабочая версия роботов будет иметь длину 12 см Фото: NASA

По словам ученых из NASA, подводные роботы в целом представляют собой сложную конструкцию и сейчас идет их усовершенствование, прежде чем будет создана серия полноценных подводных роботов, которые отправятся на Европу. Испытание показало, что робот хорошо справляется с поставленными задачами в водной среде и в то же время ученые увидели, что нужно еще улучшить.

Также ученые из NASA тестируют роботов SWIM в компьютерных симуляциях, которые воспроизводят давление и гравитацию, с которыми роботы столкнутся на Европе.

Одним из ключевых нововведений, созданных для роботов, является крошечный сенсорный чип, способный измерять температуру, давление, кислотность, проводимость и химический состав подземного океана при поиске признаков внеземной жизни.

Ученые считают, что в скрытом океане Европы в 2 раза больше воды, чем во всех океанах на Земле вместе взятых. Поэтому спутник Юпитера считается одним из самых многообещающих мест в Солнечной системе для поиска инопланетной жизни.

Как уже писал Фокус, астрономы объяснили природу очень странной галактики, которая не поддается классификации. Космический телескоп Хаббл сделал снимок галактики NGC 4694, которая имеет необычные свойства.

Также Фокус писал о том, что ученые из NASA в начале ноября получили новые фотографии Юпитера, который является крупнейшей планетой Солнечной системы.