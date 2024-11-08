Зонд NASA за 1 млрд долларов прислал снимки Юпитера: что он сделал впервые в истории (фото)

Самая большая планета в Солнечной системе продолжает удивлять.

Космический аппарат NASA под названием "Юнона" совершил 66-й близкий пролет мимо Юпитера и прислал партию новых потрясающих изображений газового гиганта. При этом зонд NASA впервые в истории подлетел очень близко к полюсам Юпитера, чего никогда не делал ни один космический аппарат, пишет IFLScience.

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Зонд "Юнона" стоимостью 1 млрд долларов, 23 октября 2024 года завершил 66-й близкий пролет мимо Юпитера, что дало ему возможность впервые в истории подлететь очень близко к полюсам самой большой планеты в Солнечной системы.

Каждое сближение с планетой позволяет зонду NASA делать потрясающие фотографии Юпитера с помощью камеры JunoCam. Таким образом ученые получают новые данные об атмосфере Юпитера, включая его удивительные атмосферные штормы. С помощью других приборов аппарат изучает также магнитное поле Юпитера, гравитационное влияние планеты и условия в его окрестностях.

Космический аппарат NASA под названием "Юнона" совершил 66-й близкий пролет мимо Юпитера и прислал партию новых потрясающих изображений газового гиганта Фото: NASA

Ученые получают каждый раз новую информацию не только о самой планете, но и некоторых его спутниках. В частности, это касается спутника Ио. Во время недавнего близкого пролета зонд "Юнона" также пролетел близко над пятым по величине спутником Юпитера под названием Амальтея, который вращается вокруг планеты ближе, чем Ио.

В результате очередного сближения с планетой аппарат "Юнона" сделал партию новых потрясающих изображений газового гиганта, которые были отправлены на Землю. Но в NASA нет специальной команды, которая бы обрабатывала изображения Юпитера, сделанные этим зондом. Эту работу выполняют так называемые гражданские ученые, которые сотрудничают с NASA.

Каждое сближение с планетой позволяет зонду NASA делать потрясающие фотографии Юпитера с помощью камеры JunoCam Фото: NASA

На новых снимках хорошо видны уникальные атмосферные штормы, которые представлены в виде завихрений. Гражданские ученые намеренно придали разные цвета различным участкам атмосферы планеты, чтобы подчеркнуть их особенности. Эти снимки показывают насколько сложной, изменчивой и турбулентной является атмосфера газового гиганта на самом деле.

Космический аппарат "Юнона" вращается вокруг Юпитера уже более 3000 дней. Ранее в этом году зон сократил свою орбиту и таким образом, теперь может совершать близкие пролеты возле Юпитера примерно раз в месяц.

На новых снимках хорошо видны уникальные атмосферные штормы, которые представлены в виде завихрений Фото: NASA

Следующее сближение с газовым гигантом у зонда NASA произойдет 25 ноября этого года. До завершения своей миссии в 2025 году зонд "Юнона" еще 10 раз пролетит на близком расстоянии от Юпитера. Затем во время 76-го близкого пролета аппарат NASA войдет в атмосферу газового гиганта, где и сгорит.

Сейчас к Юпитеру летят два космических аппарата, которые должны стать заменой для "Юноны".

Аппарат Европейского космического агентства под названием JUICE будет изучать главные спутники гигантской планеты с 2031 года. Через несколько лет после прибытия к цели этот зонд в первые в истории выйдет на орбиту вокруг спутника другой планеты. В данном случае это будет спутник Юпитера Ганимед, вокруг которого JUICE будет кружить полтора года.

Новый зонд NASA под названием Europa Clipper, который является самым большим космическим аппаратом в истории, прилетит к Юпитеру в 2030 году, но его главная цель состоит в изучении спутника Европа.

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